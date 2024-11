„Markus Lanz“ heute am 6.11.24: Thema und Gäste am Mittwoch

Bei „Markus Lanz“ geht es dreimal pro Woche um aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags lädt das ZDF Experten, Politiker und Journalisten ein, die ihre Meinung abgeben oder die Themen in den politischen Kontext einordnen. Streng genommen bildet die heutige Ausgabe von „Markus Lanz“ eine Ausnahme von dieser Regel, denn die Sendung wird nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag ausgestrahlt. Das liegt daran, dass die heutige Folge erst um Mitternacht über die Bildschirme läuft. Um keine Verwirrung zu stiften, geben wir in unserem Text aber trotzdem das Datum des heutigen Mittwochs an.

Worum geht es heute bei „Markus Lanz“? Wie lautet das Thema und welche Gäste nehmen im Studio Platz? Wir haben alle Infos zur aktuellen Ausgabe der Polit-Talkshow hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Wie immer läuft die Talkrunde auch in dieser Woche am späten Abend im ZDF. Wie bereits erwähnt gibt es in dieser Woche genau genommen keine Episode am Mittwoch zu sehen. Neben der Übertragung im TV können Sie die aktuelle Sendung auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 6.11.24 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2007)

Wann? Donnerstag, 7. November 2024, 00.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 6.11.24

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion wie bereits erwähnt um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. In der Sendung am Dienstag ging es natürlich um die Präsidentschaftswahl in den USA. Dass Trump nun nach seinem Wahlsieg eine weitere Amtsperiode antritt, dürfte auch das Thema der heutigen Sendung sein. Offiziell hat das ZDF aber noch nicht verraten, worum sich die Folge von „Markus Lanz“ am 6. November 2024 dreht. Sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es hier.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 6. November 2024

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie etwa die US-Präsidentschaftswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und andere aktuelle Themen diskutieren. Wer in der heutigen Ausgabe über die Wiederwahl von US-Präsident Trump sprechen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Wir reichen die Gästeliste nach, sobald das ZDF die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV wird es jedoch nicht geben.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Ausnahmen wie heute kommen jedoch ab und zu vor, da sich die Sendezeiten von Woche zu Woche ändern. Die kommenden Sendetermine im Überblick:

Donnerstag, 7. November 2024: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 7. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 15. Oktober 2024: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )