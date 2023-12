"Markus Lanz" heute am 6. Dezember 2023: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt auch heute Abend in seine Talkshow ein. Wer sind die Gäste und welche Themen stehen im Fokus? Alle Infos zur aktuellen Folge finden Sie hier.

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags lädt Markus Lanz in seine Talkshow ein. Mit wechselnden Gästen spricht er über Themen, die Deutschland und die Welt aktuell beschäftigen. Auch heute Abend, am 6. Dezember 2023, läuft wieder eine neue Folge. Los geht es um 23.30 Uhr im ZDF. Was sind die Themen heute Abend und welche Gäste hat Markus Lanz eingeladen? Alle wichtigen Infos zur Folge lesen Sie hier.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 6. Dezember 2023

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum geplanten Bundeshaushalt 2024, befindet sich die Ampel-Koalition in der bisher größten Finanzkrise. Die Regierung berät sich, wie es nun für das kommende Jahr weitergehen soll und noch ist keine Lösung in Sicht. Wo die fehlenden Milliarden herkommen sollen, ist bisher unklar. Heute Abend diskutiert Markus Lanz mit seinen Gästen unter anderem über diese Finanzkrise. Als zweites großes Thema steht der zunehmende Vertrauensverlust in die Demokratie und die Schwächen der westlichen Welt im Fokus.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 6. Dezember 2023

Der Bundeshaushalt 2024, die Demokratie und Schwächen der westlichen Welt- vier Gäste sollen darüber mit Markus Lanz diskutieren. Hier finden Sie einen Überblick über alle Gäste des heutigen Abends:

