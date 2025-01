"Markus Lanz" heute am 7.1.25: Thema und Gäste am Dienstag

„Markus Lanz“ ist seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms und zählt zu den bekanntesten Polit-Talkshows im deutschen Fernsehen. Im Oktober 2024 wurde ein Meilenstein erreicht, als die 2000. Folge der Sendung ausgestrahlt wurde.

Heute, am 7. Januar 2025, präsentiert das ZDF die erste Ausgabe des Jahres von „Markus Lanz“. Üblicherweise ist die Talkrunde dreimal pro Woche am späten Abend zu sehen. In der Sendung diskutiert der Moderator mit Gästen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Journalismus über aktuelle gesellschaftliche und politische Themen.

Über welches Thema wird heute Abend bei „Markus Lanz“ gesprochen? Welche Gäste hat der Moderator zur ersten Ausgabe im Jahr 2025 eingeladen? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen alle wichtigen Infos zur „Markus Lanz“-Sendung am 7. Januar 2025.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Die Talkrunde wird auch in dieser Woche wieder am späten Abend im ZDF ausgestrahlt. Zusätzlich zur TV-Übertragung besteht die Möglichkeit, die Sendung heute Abend im Live-Stream auf der ZDF-Website zu verfolgen. Hier sind alle Details zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 7. Januar 2025:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2027)

Wann? Dienstag, 7. Januar 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 7. Januar 2025

In der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ werden die politischen Entwicklungen in Deutschland und Österreich thematisiert. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther erläutert die Haltung seiner Partei zur möglichen Zusammenarbeit mit den Grünen nach der Bundestagswahl, während die Politikwissenschaftlerin Corinna Milborn über die aktuelle Regierungsbildung in Österreich berichtet. Zudem wird die politische Reaktion auf Elon Musks Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“ sowie die Pläne von Donald Trump zur Abschiebung von Migranten diskutiert.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 7.1.25

In der Talkshow „Markus Lanz“ treten regelmäßig Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Wirtschaft und Medien auf. In der Regel sind es vier bis fünf Gäste pro Episode. Heute, am 7. Januar 2025, werden insgesamt fünf Fachleute gemeinsam mit Moderator Markus Lanz zu sehen sein. Das sind die Gäste der aktuellen Ausgabe von „Markus Lanz“:

Daniel Günther (CDU-Politiker): Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein erklärt, weshalb die Union nach den Bundestagswahlen eine Zusammenarbeit mit den Grünen in Erwägung ziehen sollte und gibt Einblicke in die Wahlstrategien seiner Partei.

Kristina Dunz (Journalistin): Die Expertin vom „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ zeigt auf, wie CDU und CSU in die entscheidende Phase des Wahlkampfes eintreten.

Corinna Milborn (Politikwissenschaftlerin): Die Wiener Journalistin und Moderatorin berichtet über die politischen Entwicklungen in Österreich, da der Bundespräsident Van der Bellen den FPÖ-Vorsitzenden Kickl für die Bildung einer neuen Regierung angesetzt hat.

Marc Felix Serrao (Journalist): Der Leiter des Berliner Büros der „NZZ“ äußert seine Meinung zu dem politischen Umgang mit einem Gastbeitrag des US-Milliardärs Elon Musk in der „Welt am Sonntag“.

Elmar Theveßen (ZDF-Korrespondent): Direkt aus Florida berichtet der Leiter des ZDF -Studios Washington über die amerikanische Wahrnehmung von Elon Musk und die konkreten Pläne von Donald Trump zur Abschiebung von Migranten.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wer eine Folge von „Markus Lanz“ verpasst hat, kann nicht mit einer TV-Wiederholung rechnen. Stattdessen ist die ZDF-Mediathek eine Alternative. Hier lassen sich sowohl die aktuelle Sendung als auch vergangene Ausgaben der Talkrunde nachträglich ansehen. Allerdings sind die Episoden nur für eine begrenzte Zeit verfügbar.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche

Auch zu Beginn des neuen Jahres bleibt die Struktur der Sendung „Markus Lanz“ unverändert. Sowohl am Dienstag, Mittwoch als auch am Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. In dieser Woche sind das die Sendetermine von „Markus Lanz“:

Dienstag, 7. Januar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr, ZDF

Mittwoch, 8. Januar 2025: 23.30 Uhr bis 0.45 Uhr, ZDF

Donnerstag, 9. Januar 2025: 23 Uhr bis 0.15 Uhr, ZDF