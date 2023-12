"Markus Lanz" heute am 7. Dezember 2023: Das sind die Gäste

Jede Woche lädt Markus Lanz dienstags bis donnerstags Gesprächspartner in seine spätabendliche Talkshow ein. Hier kommen die Infos zur Ausgabe vom 7. Dezember 2023.

Dreimal pro Woche lädt der Moderator Markus Lanz Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten Bereichen in seine nächtliche Talk-Runde ein. Häufig kommen Politiker und Medien-Leute zu Wort, je nach Thema hat Lanz aber auch Wissenschaftler, Schauspielerinnen oder Sport-Asse zu Gast. Die Sendung startet normalerweise 45 Minuten vor Mitternacht im ZDF. Aus unterschiedlchen Gründen kann sich der Beginn aber auch nach vorn oder hinten verschieben - nicht selten sind es Sportereignisse, die Markus Lanz von seinem angestammten Sendeplatz vertreiben. Heute am 7. Dezember geht aber alles (fast) normal über die Bildschirme: Die Übertragung beginnt lediglich eine Viertellstunde später als sonst, um 23.30 Uhr. Sie endet demzufolge um 0.45 Uhr am frühen Freitagmorgen.

In aller Regel sendet das ZDF die Talkshow "Markus Lanz" Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Man kann die Übertragung an diesen Tagen ganz konventionell im linearen Fernsehprogramm des Senders oder auch simultan in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung gibt es ebenfalls: Das Video der Talkshow vom 7. Dezember steht ab dem Morgen des 8. Dezember 2023 in der Mediathek des Senders zum Abruf bereit.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 7. Dezember 2023

Heute Abend geht es bei Markus Lanz um die AfD und den Antisemitismus in Deutschland.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 7. Dezember 2023

Tino Chrupalla, Politiker

Tino Chrupalla ist AfD-Chef. Er bezieht Stellung zur Programmatik seiner Partei und äußert sich zu seinem Verhältnis zur Co-Vorsitzenden Alice Weidel.



Anne Hähnig, Journalistin

Anne Hähnig ist Leiterin des Leipziger Zeit-Büros. Sie analysiert das Erstarken der AfD. Die Journalistin ist davon überzeugt: Die Partei "ist immer dann zur Stelle, wenn andere Parteien strategisch unsicher oder gar planlos werden."



Marcel Fratzscher, Ökonom

Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Er hinterfragt die wirtschaftspolitischen Konzepte der AfD.



Michael Wolffsohn, Historiker

Michael Wolffsohn war Professor an der Universität der Bundeswehr München. Der in Tel Aviv geborene Publizist äußert sich zum zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und den Zustand pluralistischer Werte in der Gesellschaft.