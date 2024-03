"Markus Lanz" heute am 7. März 2024: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt jede Woche an drei Abenden Gäste zu sich in seine Talkshow. Hier kommen die Infos zur Ausgabe vom 7. März 2024.

An drei Abenden jeder Woche bittet Moderator Markus Lanz Talk-Gäste aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen in seine späte ZDF-Gesprächsrunde. Oft sind es Politikerinnen, Wissenschaftler und Medien-Leute - je nach dem Thema der Sendung können es aber auch Schauspielerinnen, Autoren, renommierte Denker oder Sport-Asse sein.

Die Sendung läuft normalerweise am späteren Abend, meistens kurz nach 23 Uhr. Sie dauert dann bis 0.30 Uhr am Folgetag. Manchmal verschiebt sich der Start aber auch - wenn etwa bedeutende Sport-Ereignisse anstehen. Dann kann es durchaus vorkommen, dass es erst am Folgetag um 0 Uhr oder sogar noch später losgeht. Heute allerdings läuft "Markus Lanz" pünktlich um 23.15 Uhr und dauert bis eine halbe Stunde nach Mitternacht.

Das ZDF überträgt die Talkshow "Markus Lanz" üblicherweise dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Sendung können Sie dann im linearen Fernsehprogramm des Senders oder - zeitgleich - in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung wird auch angeboten: Das Video zur Sendung vom heutigen 7. März 2024 steht ab Freitag, 8. März 2024, um 1 Uhr in der Mediathek bereit.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 7. März 2024

Heute Abend gibt es eine Konzentration auf innenpolitische Themen: Es geht bei "Markus Lanz" um Kriminaliät, die RAF und die Unterbringung geflüchteter Menschen.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 7. März 2024

Sebastian Fiedler, SPD-Politiker

Sebastian Fiedler ist Ex-Bundesvorsitzender des BDK (Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V.). Er äußert sich zur Migrations- und Drogenpolitik sowie den Herausforderungen der Kriminalitätsbekämpfung.

Khesrau Behroz, Podcaster

Der 36-Jährige Khesrau Behroz gilt als Deutschlands wichtigster Recherche-Podcaster. Er berichtet, wie sein Team der mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette auf die Spur kam – mithilfe von Künstlicher Intelligenz.

Eva Quadbeck, Journalistin

Eva Quadbeck ist Chefredakteurin vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Sie beleuchtet das jüngste Bund-Länder-Treffen sowie die RAF-Fahndung der letzten Jahre.

Tanja Schweiger, Landrätin

Tanja Schweiger ist eine Politikerin der Freien Wähler (FW). "Die Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge sind erschöpft", sagt sie über die Lage in ihrem Landkreis Regensburg. Sie äußert Forderungen.