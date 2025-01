„Markus Lanz“ heute am 8.1.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Nach einer kurzen Winterpause meldete sich „Markus Lanz“ am Dienstag mit einer neuen Ausgabe zurück. Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel gab es knapp drei Wochen lang keine neue Ausgabe der Polit-Talkshow im ZDF zu sehen. Auch im Sommer gönnt sich der Gastgeber nur eine kurze Auszeit. Im Gegensatz zu anderen Talkshows, die teilweise mehrere Monate von der Bildfläche verschwinden, fällt „Markus Lanz“ in der Regel nur einen bis maximal zwei Monate aus.

Nach der kurzen Ruhepause ging es in der ersten Folge des neuen Jahres mit altbekannten Themen weiter: Im Fokus steht weiterhin der Wahlkampf für die vorgezogene Bundestagswahl, die Ende Februar stattfindet. Zu Gast war unter anderem CDU-Politiker Daniel Günther, der erläuterte, warum seine Partei nach der Wahl offen für eine Schwarz-Grüne-Koalition sein sollte. Außerdem wurde die politische Lage in Österreich beleuchtet. Politologin und Journalistin Corinna Milborn sprach über die aktuellen Entwicklungen im Nachbarland, wo FPÖ-Chef Kickl gerade von Bundespräsident Van der Bellen mit der Regierungsbildung beauftragt wurde.

Worum geht es heute am 8.1.25 bei „Markus Lanz“? Wie lautet das aktuelle Thema und welche Gäste stellen sich den Fragen des Moderators? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Wie immer läuft die Talkrunde am späten Abend im ZDF - daran hat sich auch im neuen Jahr nichts geändert. Neben der Übertragung im TV können Sie die aktuelle Sendung auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 8.1.25 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 20027)

Wann? Mittwoch, 8. Januar 2025, 23.30 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 8.1.25

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. Üblicherweise dreht sich die Diskussion um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. In der Regel gibt das ZDF das Thema am späten Nachmittag bekannt. Wir informieren Sie an dieser Stelle, sobald uns die Informationen zur aktuellen Sendung vorliegen.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 8. Januar 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie die Bundestagswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und andere aktuelle Themen diskutieren. Welche Gäste heute im Studio Platz nehmen, steht bislang noch nicht fest. Wir reichen die aktuelle Gästeliste nach, sobald das ZDF sie veröffentlicht.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV bietet das ZDF jedoch nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Im gewohnten Rhythmus geht es auch bei den kommenden Folgen weiter. Die Termine im Überblick:

Mittwoch, 8. Januar 2025: 23.30 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 9. Januar 2025: 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 14. Januar 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )