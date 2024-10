„Markus Lanz“ heute am 8.10.24: Gäste und Thema am Dienstag

Dreimal pro Woche geht Markus Lanz mit seiner Polit-Talkrunde auf Sendung. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags ist der Moderator, Podcaster, Fotograf und Dokumentarfilmer mit wechselnden Gästen aus Politik und Gesellschaft im ZDF zu sehen. In jeder Sendung geht es um mindestens ein Oberthema, das von den Studiogästen interpretiert, bewertet und eingeordnet wird. In der vergangenen Woche ging es Dienstag und Mittwoch zunächst vornehmlich um den Krieg in Israel und die Raketenangriffe aus dem Iran. Am Tag der Deutschen Einheit wurde der Blick dann ins Innere gerichtet: Es ging um die Wahlen in Ostdeutschland, die Migrationspolitik von Kanzler Scholz sowie um die bundespolitischen Perspektiven der SPD.

Worum geht es in der aktuellen Ausgabe von „Markus Lanz“? Welche Gäste sind heute am 8. Oktober 2024 im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuen Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft "Markus Lanz" heute am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann wissen Sie bereits wo sie enschalten müssen: Der Polit-Talk läuft heute wie immer am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? "Markus Lanz" (Folge 1994)

Wann? Dienstag, 8. Oktober 2024, 23.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

"Markus Lanz" heute: Gäste am 8. Oktober 2024

In jeder Folge von "Markus Lanz" sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Die häufigsten Gäste in den Sendungen von Markus Lanz sind Berufspolitiker. In der vergangenen Ausgabe am Donnerstag war unter anderem Kevin Kühnert zu Gast, der in der vergangenen Woche noch sein Amt als SPD-Generalsekretär innehatte. Am Montag hatte Kühnert aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt. Welche Gäste heute im Studio sind, hat das ZDF noch nicht bekannt gegeben. Sobald uns die aktuelle Gästeliste vorliegt, informieren wir Sie hier darüber.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 8.10.24

Normalerweise gibt es in jeder Folge ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In der vergangenen Woche ging es um den Krieg in Israel, die Migrationspolitik in Deutschland, den Wahlsieg der FPÖ in Österreich und die Landtagswahlen in Brandenburg. Worüber Markus Lanz heute mit seinen Gästen diskutiert, ist aktuell noch nicht bekannt. Wir reichern die entsprechenden Infos nach, sobald wir sie haben.

Folge verpasst? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen zurückgreifen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" in dieser Woche?

Bei „Markus Lanz“ steht demnächst ein Jubiläum an: Die 2000. Folge des Polit-Talks wird noch in diesem Monat ausgestrahlt. Heute steht nämlich bereits die Episode mit der Ordnungsnummer 1994 auf dem Programm. Das sind die Sendetermine von „Markus Lanz“ in dieser Woche:

Dienstag, 8. Oktober 2024: 22.55 Uhr bis 0.10 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 9. Oktober 2024: 23.25 Uhr bis 0.40 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 10. Oktober 2024: 23.25 Uhr bis 0.40 Uhr ( ZDF )