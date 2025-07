„Markus Lanz“ heute am 8.7.25: Thema und Gäste am Dienstag

In der vergangenen Woche befasste sich „Markus Lanz“ unter anderem mit dem eskalierenden Nahost-Konflikt, den sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas und der umstrittenen Corona-Maskenbeschaffung während der Amtszeit von Jens Spahn. Zum Wochenauftakt stand die Lage im Nahen Osten im Fokus. Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran wurde diskutiert, wie Deutschland auf eine mögliche Eskalation reagieren und welchen Beitrag es auf dem NATO-Gipfel in Den Haag leisten sollte.

Auch am Mittwoch blieb es international – diesmal ging es um die künftige Rolle Europas in einer zunehmend instabilen Weltordnung. Während FDP-Politikerin Strack-Zimmermann für ein entschlosseneres militärisches Engagement warb, warf Linken-Politiker Dietmar Bartsch der Bundesregierung Konzeptlosigkeit in der Außenpolitik vor.

Den Abschluss der Woche bildete eine innenpolitisch aufgeladene Sendung rund um den jüngst veröffentlichten Maskenbericht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach äußerte sich zu den Vorwürfen gegen Jens Spahn, während SZ-Journalistin Christina Berndt und Unternehmerin Tanja Gulden scharfe Kritik am Beschaffungswesen übten. Zudem wurden die geplanten Rentenreformen und der Haushalt der Ampel-Koalition thematisiert. Wirtschaftsweiser Martin Werding machte klar: „Wir müssen die Rentenpläne ablehnen und die Regelaltersgrenze ab 2031 anheben.“

Worum geht es heute am 8. Juli 2025, bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das Thema der Sendung? Wir haben die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Ausgabe hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die aktuelle Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2106)

Wann? Dienstag, 8. Juli 2025, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 8. Juli 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Wer in der heutigen Sendung zu Gast ist, haben wir hier für Sie festgehalten:

Martin Huber (CSU-Generalsekretär): Er nimmt bei „Markus Lanz“ Stellung zum Status quo der Migrationswende, zur Haltung seiner Partei gegenüber Israel, zur Ausweitung der Mütterrente und zur ausbleibenden Stromsteuersenkung für alle.

Anna Lehmann (Journalistin): Die Leiterin des Parlamentsbüros der „taz“ erläutert im Rahmen der Talkshow ihre Kritik an der Nahostpolitik der Bundesregierung und äußert sich zudem zu Innenminister Alexander Dobrindt (CSU).

Gerald Knaus (Migrationsexperte): Knaus bewertet die Wirksamkeit der verschärften Asyl- und Migrationspolitik und blickt auf Dobrindts Vorhaben, direkte Abschiebegespräche mit den Taliban in Afghanistan zu führen.

Frederik Pleitgen (Journalist): Der CNN-Korrespondent und Nahostexperte berichtet von seiner gefährlichen Reise durch den Iran – mitten in der Eskalation zwischen den USA, Israel und Teheran.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 8.7.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der vergangenen Woche standen der Nah-Ost-Konflikt, die Maskenaffäre und die Sicherheitspolitik Europas im Mittelpunkt. Heute am 8.7.25 geht es in der Talkshow erneut vor allem um den Konflikt in Nahost, aber in diesem Zuge auch um die Migrationswende und die verschärfte Asyl- und Migrationspolitik der Bundesregierung.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die neueste Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Wie immer gibt es „Markus Lanz“ in dieser Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. Die kommenden Sendetermine der Polit-Talkshow im Überblick:

Dienstag, 8. Juli 2025: 22.45 Uhr bis 0 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 9. Juli 2025: 23.10 Uhr bis 0.25 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 10. Juli 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )