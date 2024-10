„Markus Lanz“ heute am 9.10.24: Thema und Gäste am Mittwoch

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz am späten Abend im ZDF zur Talkrunde ein. Im Studio nehmen Politiker, Wirtschaftsexperten und Journalisten Platz, die mit dem Gastgeber über aktuelle Themen sprechen und politische Sachverhalte einordnen. Neben seiner Polit-Talkshow hat Markus Lanz gemeinsam mit Richard David Precht einen Podcast, arbeitet als Fotograf und dreht Dokumentarfilme. Mit seiner Sendung im ZDF steuert er aktuell auf ein Jubiläum zu: Sollte sich an der Planung kurzfristig nichts mehr ändern, steht am 22. Oktober 2024 die 2000. Folge „Markus Lanz“ auf dem Programm. Bereits seit 2008 diskutiert Lanz abgesehen von kurzen Sommer- und Winterpausen Woche für Woche über alles, was Deutschland bewegt.

Worum geht es in der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“? Welche Gäste sind am 9. Oktober 2024 im Studio und wie lautet das Thema? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Ausgabe der Polit-Talkrunde haben wir hier für Sie.

Wo läuft "Markus Lanz" heute am Mittwoch?

Wie immer läuft die Talkrunde auch in dieser Woche dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im TV können Sie die aktuelle Sendung aber auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 9.10.24 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1995)

Wann? Mittwoch, 9. Oktober 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 9.10.24

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion wie bereits erwähnt um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. In der Sendung am Dienstag ging es um den Krieg in Israel und den Terrorismus der Hamas. Außerdem sprach Gesundheitsminister Lauterbach über eine Krankenhausreform und den Zustand der SPD nach dem Rücktritt des Generalsekretärs Kevin Kühnert. Das Thema der aktuellen Folge gibt das ZDF meistens am späten Nachmittag bekannt. Wir informieren Sie hier, sobald uns die entsprechenden Infos vorliegen.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 9. Oktober 2024

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie die etwa die US-Präsidentschaftswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse oder die Ergebnisse von Landtagswahlen einordnen und bewerten. Wer heute bei „Markus Lanz“ im Studio Platz nimmt, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald uns die Gästeliste vom 9. Oktober 2024 vorliegt, informieren wir Sie hier.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Die Uhrzeiten variieren jedoch von Woche zu Woche, daher hier die Sendezeiten der nächsten Episoden im Überblick:

Mittwoch, 9. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 10. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 15. Oktober 2024: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )