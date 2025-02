„Markus Lanz“ heute am 9.2.25: Thema und Gäste am Sonntag

Normalerweise empfängt Markus Lanz dreimal wöchentlich Gäste aus Politik, Wirtschaft und Journalismus in seiner Talkshow im ZDF. Gemeinsam mit ihnen diskutiert er aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen.

Am heutigen Sonntag, dem 9. Februar 2025, strahlt das ZDF jedoch eine Sondersendung von „Markus Lanz“ aus. Anlass ist das TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seinem Herausforderer Friedrich Merz (CDU). Das Duell wird um 20.15 Uhr live übertragen. In der 90-minütigen Sendung stellen sich die beiden Spitzenkandidaten zentralen Fragen zur Zukunft Deutschlands und debattieren über die wichtigsten Themen des Bundestagswahlkampfs.

Direkt im Anschluss analysiert Markus Lanz mit seinen Gästen das TV-Duell und ordnet die Inhalte sowie die möglichen Auswirkungen auf den Wahlkampf ein. Welche Themen der Debatte heute bei „Markus Lanz“ am 9. Februar 2025 im Fokus stehen und welche Gäste der Moderator ins Studio eingeladen hat lesen Sie hier in diesem Artikel.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Sonntag?

Die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ wird üblicherweise dienstags, mittwochs und donnerstags am Abend ausgestrahlt. Anlässlich des TV-Duells zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz zeigt das ZDF am heutigen Sonntag eine Sonderausgabe der Sendung. Neben der Übertragung im Fernsehen steht die Talkshow auch im ZDF-Livestream zur Verfügung. Alle relevanten Informationen zur Ausstrahlung finden Sie hier im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2042)

Wann? Sonntag, 9. Februar 2025, 22.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 9.2.25

In der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ diskutieren die Gäste über die aktuellen politischen Herausforderungen und die Anforderungen an die nächste Bundesregierung. Die Schriftstellerin Juli Zeh spricht über die politischen Anliegen der ländlichen Bevölkerung, während der Psychotherapeut Manfred Lütz die Bedeutung starker Führungsqualitäten betont. Die Journalisten Anna Lehmann und Marc Felix Serrao analysieren zudem die jüngsten politischen Debatten und den Reformbedarf in Deutschland. Gemeinsam werfen sie auch einen Blick auf das TV-Duell und bewerten dessen mögliche Auswirkungen auf die anstehende Wahl.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 9. Februar 2025

Die Talkshow „Markus Lanz“ empfängt regelmäßig Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien. In jeder Sendung diskutieren vier bis fünf eingeladene Persönlichkeiten aktuelle Themen. Auch in der Sonderausgabe am 9. Februar 2025 nehmen vier Expertinnen und Experten an der Gesprächsrunde mit Moderator Markus Lanz teil. Diese Fachleute äußern sich zu dem TV-Duell zwischen Scholz und Merz, aktuellen politischen Themen und den Anforderungen an die nächste Bundesregierung:

Juli Zeh (Autorin): Die Schriftstellerin Juli Zeh, die in einem Dorf in Brandenburg wohnt, beobachtet besonders die politischen Anliegen und Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung.

Manfred Lütz (Theologe): Der Theologe und Psychotherapeut hebt hervor, dass die kommende Bundesregierung über starke Führungsqualitäten verfügen müsse, um den zunehmenden globalen Herausforderungen gerecht zu werden.

Anna Lehmann (Journalistin): Die Redakteurin der „taz“ sieht große Schwierigkeiten bei der Bildung einer stabilen Regierungskoalition. Sie verweist auf die kontroversen Debatten zur Migrationspolitik in der vergangenen Woche.

Marc Felix Serrao (Journalist): Der Leiter des Berliner Büros der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) nimmt in Deutschland erheblichen Reformbedarf in verschiedenen Bereichen wahr und plädiert für eine klare politische Neuausrichtung.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wer eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst hat, kann keine TV-Wiederholung erwarten. Auch für die Sonderausgabe ist keine Wiederholung im TV geplant. Stattdessen lässt sich die Sendung in der ZDF-Mediathek finden. Dort sind sowohl die aktuelle Folge als auch frühere Talkrunden abrufbar. Allerdings ist der Zeitraum, in dem die Folgen verfügbar sind, begrenzt.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche

Die Übertragung von „Markus Lanz“ findet normalerweise dienstags, mittwochs und donnerstags im ZDF statt. Heute gibt es jedoch eine Ausnahme aufgrund der bevorstehenden Bundestagswahlen.

In der kommenden Woche wird die Mittwochsausgabe erst um Mitternacht gesendet, sodass am Donnerstag insgesamt zwei Folgen gezeigt werden. Hier sind die Sendetermine der nächsten Woche im Überblick:

Dienstag, 11. Februar 2025: 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 13. Februar 2025: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 13. Februar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )