„Markus Lanz“ heute am 9.9.25: Thema und Gäste am Dienstag

In der vergangenen Woche ging es bei „Markus Lanz“ vor allem um innenpolitische Themen. Am Dienstag diskutierte Lanz mit CSU-Chef Markus Söder über eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht und den Länderfinanzausgleich. Der Schüler Otto Ellerbrock hielt dagegen und schilderte die Perspektive der jungen Generation. In der Mittwochsausgabe stand mit Anke Rehlinger, Ferdinand von Schirach und Kerstin Münstermann das Thema der Steuer-, Sozial- und Haushaltspolitik im Vordergrund.

Am Donnerstag ging es dann um die großen Fragen der Sozial- und Integrationspolitik. Lanz diskutierte mit seinen Gästen über das Bürgergeld, den Reformbedarf in der Sozialversicherung und die gesellschaftlichen Folgen von Merkels berühmtem „Wir schaffen das“. Besonders deutlich wurde CDU-Politiker Johannes Winkel, der mit Blick auf die Ampel-Regierung sagte: „Die Bundesregierung braucht den Mut der Agenda 2010“ und stellte damit die Forderung nach tiefgreifenden Strukturreformen in den Mittelpunkt. Integrationsbeauftragte Güner Balci schilderte, dass viele Integrationsprobleme nach wie vor ungelöst seien und eine Politik der reinen Symbolik nicht weiterhelfe.

Worum geht es heute am 9. September 2025 bei „Markus Lanz“? Wie lautet das Thema der Sendung und welche Gäste sind im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow finden Sie hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Die Polit-Talkshow von Markus Lanz ist die einzige Sendung des Genres, die dreimal pro Woche im TV zu sehen ist. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags läuft eine neue Folge im ZDF oder alternativ im Live-Stream des Senders. Die Infos zur heutigen Ausgabe im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2121)

Wann? Dienstag, 9. September 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 9.9.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel geht es um Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Worum es heute im ZDF-Studio geht, hat der Sender inzwischen auch bekannt gegeben: Die neue Folge vom 9.9.25 widmet sich diesmal dem Oberthema Migrationspolitik. Im Zuge dessen geht es auch um das Wirken Nancy Faesers als Ministerin und die Debatte um ein AfD-Verbotsverfahren. Faeser selbst ist neben anderen Gästen im Studio mit dabei.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 9. September 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Fast immer sind Politiker unter den Gästen im Studio, aber auch Experten und Journalisten kommen immer wieder zu Wort. Wer in der heutigen Sendung am 9.9.25 im Studio zu Gast ist, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Nancy Faeser (SPD-Politikerin): Die Ex-Bundesinnenministerin blickt im Rahmen der Talkshow zurück auf ihr früheres Spitzenamt sowie auf die Migrationspolitik der Ampel-Koalition. Zudem äußert sie sich zur Debatte um ein AfD-Verbotsverfahren.

Robin Alexander (Journalist): Der „Welt“-Vize zieht bei „Markus Lanz“ Bilanz über das Wirken Faesers als Ministerin. Über ihre Partei sagt er: „Ich glaube, dass der SPD-Funktionskörper sich kulturell von seinen Wählern entfremdet hat.“

Gerald Knaus (Migrationsforscher): Zehn Jahre nach Merkels „Wir schaffen das!“ analysiert Gerald Knaus den Status quo der deutschen Migrations- und Integrationspolitik. Und er spricht über das Potenzial neuer Flüchtlingsströme im Winter.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wenn Sie mal eine Episode von „Markus Lanz“ verpassen sollten, können Sie sich auf die ZDF-Mediathek verlassen. Dort werden alle Folgen nach der Ausstrahlung hochgeladen und sind dann für einige Monate im Stream abrufbar. Im TV-Programm des ZDF wird der Polit-Talk jedoch nicht wiederholt.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Bei „Markus Lanz“ geht alles seinen gewohnten Gang: Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist jeweils eine Episode des Polit-Talks im ZDF zu sehen. Eine kleine Besonderheit gibt es in dieser Woche - alle Sendungen starten um 23.15 Uhr. Hier die Termine im Überblick:

Dienstag, 9. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 11. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)