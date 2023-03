"Markus Lanz" heute am 9. März 2023: Das sind die Gäste

Wöchentlich lädt Markus Lanz an drei Abenden Gäste in die nach ihm benannte Talkshow. Hier die Infos zur Ausgabe vom 9. März 2023.

Dreimal jede Woche bittet Moderator Markus Lanz Gäste aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen in seine regelmäßige ZDF-Talkrunde. Oft sind es Politikerinnen und Wissenschaftler, doch abhängig vom Thema der Sendung können natürlich auch Schauspieler, Autorinnen, bekannte Geistesgrößen oder auch Sport-Stars dabei sein.

Die Sendung wird üblicherweise am späteren Abend ausgestrahlt. Manchmal verschiebt der Start sich aber - so wie gestern, als sich vorher um den Fußball drehte. In derartigen Fällen liegt der Sendebeginn auch mal erst um Mitternacht - heute ist alles normal.

Das ZDF strahlt seine Sendung "Markus Lanz" immer dienstags, mittwochs und donnerstags aus. Die Sendung kann man sowohl im linearen TV des ZDF als auch - simultan - im Livestream des Senders verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video zur Sendung vom 9. März 2023 steht ab 10. März 2023 um 1 Uhr in der Mediathek bereit.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 9. März 2023 um 23.15 Uhr

Heute abend geht es bei "Markus Lanz" um den Zustand des deutschen Schulwesens, um Innovationen und Technologien der Zukunft sowie Künstliche Intelligenz. Außerdem beleuchten Lanz und seine Gäste die Anwendungsgebiete, Möglichkeiten (und Grenzen?) digitaler Transformation.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 9. März 2023

Thomas de Maizière, Bundesminister a.D.

Der CDU-Mann ist Vorsitzender einer Bildungsstiftung. Es analysiert den Zustand des hiesigen Schulsystems und zeichnet Lösungsansätze in Richtung verbesserter Zukunftsfähgkeit auf.



Sascha Lobo, Journalist

Lobo gehört zu den prominentesten Experten Deutschland auf den Gebieten Innovation und Zukunftsfähigkeit. Seine Meinung zu den Möglichkeiten und dem Potential Künstlicher Intelligenz hat zweifellos einiges Gewicht.



Alena Buyx, Ethikerin

Die Hochschullehrerin und Fachfrau für Medizin-Ethik steht seit 2020 an der Spitze des deutschen Ethikrats. Sie befasst sich bei Lanz mit den Herausforderungen und Risiken der digitalen Transformation.



Bob Blume, Pädagoge

Der Gymnasiallehrer Blume legt dar, wie sich Lernmethoden und Unterrichtsinhalte durch den Einsatz von Informationstechnologie und KI-Chatprogrammen an Schulen verändert haben - und was uns in dieser Hinsicht noch bevorsteht.