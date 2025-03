Markus Lanz heute: Gäste und Thema der Sendung am 26. März 2025

Die Talkshow Markus Lanz ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des ZDF-Programms. Moderator Markus Lanz empfängt für gewöhnlich dreimal pro Woche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um mit ihnen über aktuelle Themen zu diskutieren. Am heutigen Mittwoch, dem 26. März 2025, gibt es eine neue Ausgabe der Polit-Talkshow zu sehen.

Nachdem sich zu Beginn des Jahres 2025 viele Sendungen mehrheitlich über die Bundestagswahl sowie die Entwicklungen rund um die Wiederwahl von US-Präsident Trump drehten, standen in den letzten Wochen auch wieder andere Themen im Fokus. In der gestrigen Ausgabe von „Markus Lanz“ standen wieder die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen der Union und der SPD im Fokus – insbesondere die noch offenen Herausforderungen auf dem Weg zum Koalitionsvertrag. Heute disktutiert Lanz mit seinen Gästen über politische Entwicklungen im Ausland.

Um welches Thema sich die Talkshow heute am Mittwochabend dreht und welche Gäste ins Studio eingeladen sind, das erfahren Sie hier im Artikel.

Übertragung im TV und Live-Stream: Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Wie gewohnt wird die Talkshow Markus Lanz jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag spätabends im ZDF ausgestrahlt. Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung steht den Zuschauerinnen und Zuschauern ein kostenloser Live-Stream zur Verfügung. Hier finden Sie alle Details zur heutigen Sendung:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2062)

Wann? Mittwoch, 26. März 2025 um 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF-Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 26.3.25

Am Mittwoch, dem 26. März 2025, begrüßt Moderator Markus Lanz folgende Gäste:​

Franziska Brantner, Grünen-Vorsitzende : Die Anfang 2025 neu gewählte Vorsitzende nimmt Stellung zur Rolle ihrer Partei in der Opposition, dem Verhandlungsgeschick der Grünen beim Schuldenpaket und zu ihrer Forderung nach einer europäischen Verteidigungsunion. ​

Michael Bröcker, Journalist : Der Chefredakteur von „Table.Media“ äußert sich mit Blick auf die Unruhen in der Türkei zum bundespolitischen Umgang mit Präsident Erdoğan. Zudem spricht der Journalist über die Grünen. ​

Deniz Yücel, Autor : Der Journalistvon der „Welt“ äußert sich zur kürzlichen Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu, der im selben Gefängnis einsitzt, in dem auch er vor sieben Jahren festgehalten wurde. ​

Guido Steinberg, Nahostexperte : Der fachkundige Islamwissenschaftler spricht über die Bedeutung der Türkei für Europa als wichtiger Verhandlungspartner in NATO-Fragen und in der Migrationspolitik.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 26. März 2025

In der aktuellen Ausgabe von Markus Lanz werden zentrale politische und internationale Themen diskutiert. Im Fokus steht die Frage, welche Herausforderungen die „Grünen“ nun in ihrer Rolle als Oppositionspartei erwarten? Außerdem dreht sich die Debatte um finanzpolitische Entscheidungen und europäische Sicherheitsfragen. Auch die jüngsten Unruhen in der Türkei spielen eine große Rolle – insbesondere die Reaktionen der deutschen Politik auf die Entwicklungen rund um Präsident Erdoğan und die Verhaftung eines prominenten Oppositionspolitikers: dem Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu. Darüber hinaus wird die geopolitische Bedeutung der Türkei für Europa thematisiert, insbesondere in Bezug auf ihre Rolle in der NATO und in migrationspolitischen Verhandlungen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie die aktuelle Folge verpasst haben, können Sie diese online nachträglich anschauen. In der ZDF-Mediathek stehen die vergangenen Folgen als Wiederholung zum Stream bereit.​

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche?

Hier sind die drei geplanten „Markus Lanz“-Ausgaben, welche diese Woche laufen, im Überblick:

Dienstag, 25. März 2025, um 22.45 Uhr​

Mittwoch, 26. März 2025, um 23.15 Uhr​

Donnerstag, 27. März 2025, um 23.15 Uhr​