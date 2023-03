ZDF

vor 16 Min.

"Markus Lanz" gestern am 28. Februar: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt auch am 28. Februar wieder verschiedene Gäste in seine Talk-Runde ein, um über brisante Themen zu diskutieren.

Jede Woche lädt Markus Lanz Gäste aus Politik und Gesellschaft in seine Talk-Runde. Hier erfahren Sie, was gestern am 28. Februar das Thema ist und wer die Gäste sind.

Von Kevin Lange Artikel anhören Shape