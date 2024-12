„Markus Lanz“ heute am 3.12.24: Thema und Gäste am Dienstag

Markus Lanz moderiert dreimal wöchentlich seine eigene, späte Talkrunde im ZDF, in der er Politiker, Wirtschaftsexperten und Journalisten zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen einlädt. In dieser Runde analysieren die Gäste gemeinsam mit dem Moderator verschiedene Fragestellungen und bieten unterschiedliche Perspektiven. Abseits seiner Talkshow ist Markus Lanz auch als Produzent von Dokumentarfilmen und als Fotograf aktiv. Zusammen mit Richard David Precht führt er einen Podcast und war in der Dokumentarreihe „Amerika ungeschminkt“ regelmäßig in den USA unterwegs, um unter anderem Interviews mit Bürgern zum Präsidentschaftswahlkampf zu führen.

Am 3. Dezember 2024 findet eine neue Ausgabe der Polit-Talkshow „Markus Lanz“ statt. Im Mittelpunkt der Diskussion steht ein aktuelles Thema, das in der Sendung ausführlich behandelt wird. Die Gäste, die an der Gesprächsrunde teilnehmen, sind ebenfalls relevant für die Debatte. Wer genau eingeladen ist und welche Themen im Detail besprochen werden, erfahren Sie in unserem Überblick über die heutige Sendung.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Die Talkshow „Markus Lanz“ wird dreimal wöchentlich ausgestrahlt. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend läuft die Show im ZDF. Neben der klassischen Fernsehausstrahlung ist die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfügbar.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2018)

Wann? Dienstag, 3. Dezember 2024, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 3.12.24

In der heutigen „Markus Lanz“-Ausgabe geht es um die aktuellen Herausforderungen für die SPD, die Zukunft des Sozialstaates sowie die wirtschaftlichen Perspektiven Deutschlands. Zudem wird der Ukrainebesuch des Bundeskanzlers thematisiert, ebenso wie die Auswirkungen politischer Entwicklungen in den USA auf die globale Wirtschaft und das Investitionsklima in Deutschland.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 3. Dezember 2024

In jeder Ausgabe von „Markus Lanz“ treten Fachleute aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Medien auf. In der Sendung vom 3. Dezember sind drei Experten neben Moderator Markus Lanz zu sehen. Hier sind die Gäste der heutigen Folge von „Markus Lanz“:

Peer Steinbrück (SPD-Politiker): Der ehemalige Bundesfinanzminister gibt Einblicke in seine Einschätzungen zu Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat. Er spricht über die derzeitige Lage seiner Partei, die Zukunftsperspektiven des Sozialstaates und die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA.

Sonja Álvarez (Journalistin): Sonja Álvarez ist als Politologin bei der „WirtschaftsWoche“ tätig und kommentiert den Besuch von Bundeskanzler Scholz in der Ukraine. Zudem beleuchtet sie die Herausforderungen, vor denen Deutschland in Bezug auf Industriepolitik und Standortfragen steht.

Martin Richenhagen (Manager): Der ehemalige Vorstandsvorsitzender des US-amerikanischen Landmaschinenherstellers AGCO spricht über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Comebacks von Donald Trump und gibt seine Einschätzung zum Geschäftsklima sowie zu Investitionsbedingungen in Deutschland.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wer die aktuelle Ausgabe der Talkshow mit Markus Lanz im Fernsehen verpasst hat, kann die Sendung nachträglich in der ZDF-Mediathek ansehen. Dort sind die Folgen noch einige Monate nach der Erstausstrahlung abrufbar. Eine Wiederholung im TV wird vom ZDF jedoch nicht angeboten.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche?

Diese Woche gibt es wieder drei neue Ausgaben von „Markus Lanz“ im TV und Stream zu sehen. Das sind die Sendetermine aus der aktuellen Woche in einer kurzen Übersicht:

Dienstag, 3. Dezember 2024: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 4. Dezember 2024: 23.30 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 5. Dezember 2024: 23.30 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )