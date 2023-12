"Markus Lanz" heute am 19. Dezember: Das sind die Gäste

Markus Lanz spricht heute, am 19. Dezember 2023, über Zukunftsthemen. Hier erfahren Sie alles rund um Thema, Gäste sowie Übertragung im TV und Stream.

In der letzten Woche vor dem Weihnachtsfest 2023 lädt Moderator Markus Lanz erneut zu seiner gleichnamigen Talkshow ein. In dieser Sendung werden aktuelle Themen von gesellschaftlicher Relevanz mit seinen Gästen diskutiert. Die Ausstrahlung erfolgt wie gewohnt dreimal pro Woche im ZDF, nämlich am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.

Die heutige Folge am Dienstag, den 19. Dezember 2023, wird sowohl im TV beim ZDF als auch online live im Stream übertragen. Nach der Ausstrahlung steht die Folge in der Mediathek des Senders zur Verfügung, wodurch sie jederzeit wiederholt werden kann. Die heutige Ausgabe von "Markus Lanz" startet um 23.15 Uhr.

Weitere Informationen zur heutigen Folge und den Gästen erfahren Sie hier im Artikel.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 19. Dezember

In der heutigen Ausgabe von "Markus Lanz" stehen Themen im Fokus, die eine wesentliche Bedeutung für die menschliche Zukunft haben. Die Gäste bringen unterschiedliche Perspektiven zu aktuellen Herausforderungen ein. Die Diskussion reicht von der strategischen Gestaltung der Zukunft über den Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels bis hin zu den Chancen und Risiken der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz. Die aktuelle Folge legt somit einen Fokus auf die Schlüsselfragen, die unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren prägen werden.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 19. Dezember"

Florence Gaub, Zukunftsforscherin:

Die Forschungsdirektorin des NATO Defense College und Autorin des Buches "Zukunft: Eine Bedienungsanleitung" teilt Erkenntnisse darüber, wie sich Zukunft denken, planen und persönlich gestalten lässt.

Carla Reemtsma, Klimaaktivistin:

Die Sprecherin der Bewegung "Fridays for Future" schildert die Herausforderungen, die mit dem Klimawandel einhergehen und gibt Einblicke, wie wir ihm zukünftig begegnen sollten.

Linus Neumann, IT-Experte:

Der Sprecher des "Chaos Computer Club" erläutert die Chancen und Risiken, die die rasante Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz birgt.

Rafael Laguna de la Vera:

Der Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen der Bundesrepublik Deutschland erklärt, wie vielversprechende Ideen und bahnbrechende Innovationen in der Praxis für uns nutzbar gemacht werden können.