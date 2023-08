Markus Lanz in der Sommerpause - Wann kehrt die Talkshow zurück?

Auch "Markus Lanz" hat sich in die Sommerpause verabschiedet. Wann der Moderator mit seiner Talkshow wieder im TV zu sehen ist, das erfahren Sie hier.

Sommerzeit ist Urlaubszeit! Das sehen die Talkmaster von ARD und ZDF sicherlich genauso. Neben Talkshows wie "Hart aber Fair", " Maischberger" oder " Anne Will" gehört natürlich auch " Markus Lanz" dazu. Normalerweise lädt der gebürtige Südtiroler drei Mal in der Woche, nämlich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Gäste aus Politik, Gesellschaft und dem öffentlichen Leben in seine Sendung ein. In den nächsten Wochen wird es nun etwas ruhiger zugehen.

Wann die letzte Folge lief, wie lange die Sommerpause andauern wird und wann sich die Zuschauer wieder auf neue Ausgaben von "Markus Lanz" freuen dürfen, das stellen wir Ihnen hier vor.

"Markus Lanz": Wie lange geht die Sommerpause 2023?

Die letzte Ausgabe von "Markus Lanz" lief am Donnerstag, dem 20. Juli 2023. Dabei ging es um die "Letzte Generation" sowie die gegenwärtige deutsche Protestkultur im Allgemeinen. Zu Gast waren die Ethikratsvorsitzende Alena Buyx, der Klimaaktivist Theodor Schnarr, der Publizist Michel Friedman sowie der Theologe Manfred Lütz.

Trotz der Tatsache, dass Markus Lanz mit seiner Sendung die kürzeste Sommerpause von allen deutschen Talkshows einlegt, werden nun für circa einen Monat keine neuen Ausgaben erscheinen. Demnach geht die Sommerpause bis Ende August.

Talkshow "Markus Lanz": Wann kehrt die Sendung zurück ins TV-Programm?

Nachdem am 20. Juli 2023 die letzte Ausgabe von "Markus Lanz" ausgestrahlt wurde, gibt es nun für circa einen Monat keine neuen Sendungen. Die diesjährige Sommerpause wird bis zum Dienstag, den 22. August andauern. Von da an wird Markus Lanz in altbekannter Manier wieder dienstags, mittwochs und donnerstags mit verschiedensten Gästen aus Politik, Gesellschaft und dem öffentlichen Leben debattieren.

"Markus Lanz": Alte Folgen als Stream in der Mediathek

Nicht nur Markus Lanz legt momentan eine Pause ein. Sämtliche Talkshows von ARD und ZDF machen gerade Sommerpause. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle vergangenen Ausgaben von "Markus Lanz" an Aktualität verlieren. In der Mediathek des ZDF können bereits ausgestrahlte Sendungen unbegrenzt gestreamt werden.

Gastgeber Markus Lanz im Porträt

Markus Lanz ist deutschlandweit für seine gleichnamige Talkshow bekannt, die seit 2008 im ZDF läuft. Geboren wurde er laut seiner Biografie auf der Website des ZDF am 16. März 1969 in Bruneck in Südtirol. Nach seinem Abitur leistete er seinen Militärdienst in Italien als Funker und Gebirgsjäger ab. Nach Stationen beim Hörfunk und bei RTL wechselte Markus Lanz schließlich 2008 zu seinem Haussender ZDF.

Seine Premiere feierte er mit der von ihm moderierten Spendengala "Alles Gute Karlheinz Böhm". Im Anschluss entwickelte sich die gleichnamige Talkshow "Markus Lanz" seit seinem Wechsel zu einer festen und etablierten Größe innerhalb der deutschen TV-Landschaft.

Neben seiner Tätigkeit als Moderator ist Markus Lanz auch als Autor und Fotograf aktiv. Unter anderem hat er die Biografie des ZDF-Fernsehkochs Horst Lichter geschrieben. Zudem veröffentlichte er auch einen Bildband über Grönland, den er 2022 in mehreren Live-Shows vorstellte. Einen Trailer dazu können Sie auf der Homepage von Markus Lanz ansehen.