"Markus Lanz" gestern am 14. September: Das waren die Gäste

Bei "Markus Lanz" drehte sich gestern alles um das Thema Klimapolitik in Deutschland. Hier finden Sie alle Infos zu den Gästen und dem Thema am 14.September.

Die Talkshow " Markus Lanz" lädt wie normalerweise jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag regelmäßig Experten aus den Bereichen Gesellschaft, Wissenschaft, Politik oder den Medien ein. Diese diskutieren mit dem gleichnamigen Talkmaster der Show über aktuelle Themen in Deutschland und der Welt. Nach ihrer Sommerpause kehrte die Sendung Ende August auf den Bildschirm beim ZDF zurück. Die regulären Sendetermine sind oft erst spät abends. Gestern, am 14. September 2023, began die Sendung um 23.15 Uhr und lief bis kurz nach Mitternacht um ungefähr 0.30 Uhr. Die Talkshow läuft nicht nur im TV, sondern auch im Online-Stream des ZDFs.

Hier erfahren Sie, worum es in der gestrigen Ausgabe ging und welche Gäste eingeladen waren!

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 14. September 2023

Das Oberthema der gestrigen Ausgabe war die Klimakrise. Genauer gesagt wurde nicht nur über den Klimawandel und ihre negativen Auswirkungen an sich gesprochen, sondern hauptsächlich über die Klimapolitik der deutschen Regierung. Wenn Markus Lanz in seiner Sendung über jenes Thema spricht, dann ist natürlich auch Luisa Neubauer eingeladen. Die bekannte Klimaaktivistin war schon mehrmals bei Lanz hierzu eingeladen. Gemeinsam mit anderen Expertinnen und Experten wurde über die deutsche Klimapolitik, den globalen Klimastreik am 15. September, sowie die Konsequenzen des weltweiten Artensterbens diskutiert.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 14. September 2023"

Folgende Gäste waren in die Talkshow eingeladen, um über die aktuelle Klimapolitik der Bundesregierung zu diskutieren:

Konstantin Kuhle, Politiker

Der FDP-Fraktionsvize gibt eine Zwischenbilanz zur Klimapolitik der Bundesregierung ab. Darüber hinaus äußert der 34-Jährige seine Ansichten zu den Herausforderungen sowie der Zukunft einer Leistungsgesellschaft.



Luisa Neubauer, Klimaaktivistin

Die Klimaaktivistin und Sprecherin von "Fridays for Future" erläutert ihre Kritik am Kurs der deutschen Regierung in Bezug auf den globalen Klimastreik am 15. September und stellt die Alternativkonzepte ihrer Initiative vor.



Marc Widmann, Journalist

Der Journalist vom "Zeit"-Magazin mit Expertise im Bereich Wirtschaft hinterfragt die klimapolitische Ausrichtung der Liberalen innerhalb der Ampelkoalition. Zudem gibt er seine persönliche Einschätzung zu FDP-Parteichef Lindner und Verkehrsminister Wissing ab.



Katrin Böhning-Gaese, Biologin

Sie ist eine renommierte Biologin und Direktorin des "Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums". Böhning-Gaese spricht über die Ursachen und Konsequenzen des Artensterbens und warnt davor: "Eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht."