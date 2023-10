"Markus Lanz" heute am 17.10.23: Das sind die Gäste

Heute Abend, am 17. Oktober, spricht Markus Lanz im ZDF über den Angriff der Hamas auf Israel. Hier finden Sie alle Infos zum heutigen Thema und den Gästen.

Markus Lanz präsentiert wöchentlich seine gleichnamige Talkshow und hat auch in dieser Woche wieder drei Sendetermine im ZDF: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Die heutige Ausgabe, am Dienstag, dem 17. Oktober 2023, verspricht erneut eine Runde interessanter Experten.

In der Talkshow debattiert Lanz mit seinen Gästen über aktuelle nationale und internationale Themen von Bedeutung. Die Sendung wird sowohl im traditionellen ZDF-Fernsehen ausgestrahlt als auch live online gestreamt. Nach der Übertragung ist die Episode in der Mediathek des Senders verfügbar, was bedeutet, dass sie zu jeder Zeit abgerufen werden kann. Die heutige Ausgabe von "Markus Lanz" beginnt um 22.45 Uhr am 17. Oktober.

Weitere Infos zur heutigen Ausgabe der Show und den Gästen finden Sie in unserem Artikel.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 17. Oktober

Bei "Markus Lanz" dreht sich in der Sendung am Dienstag, den 17. Oktober, alles um den palästinensischen Angriff der Hamas auf Israel. Es wird die aktuelle Lage rund um den Angriff besprochen, wie die Sicherheitslage an den Grenzgebieten Israels ist und wie sich die jüdische Gemeinschaft in Deutschland diesbezüglich fühlt. Zu dieser Diskussion sind unter anderem Journalisten und Wissenschaftler eingeladen.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 17. Oktober"

Diese fünf Gäste sind als Experten in die heutige Sendung von "Lanz" eingeladen:

Kai Wegner, CDU-Politiker

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, wird über den Umgang mit pro-palästinensischen Demonstrationen und die Herausforderungen der Migrationsgesellschaft sprechen.



Melanie Amann, Journalistin

Die stellvertretende Chefredakteurin des "SPIEGEL" wird die Israel-Reise von Bundeskanzler Scholz analysieren. Sie wird auch das wachsende Problem des Antisemitismus an Schulen thematisieren.



Golineh Atai, Journalistin

Aus Kairo zugeschaltet, wird dieLeiterin des ZDF-Studios vor Ort, Informationen zur Sicherheitslage in den ägyptischen und libanesischen Grenzgebieten zu Israel liefern.



Guido Steinberg, Islamwissenschaftler

Der Experte für Islamwissenschaft wird in der Sendung die strategischen und ideologischen Hintergründe des Angriffs der Hamas auf Israel erläutern. Zudem äußert er sich zur Finanzierung der radikalislamischen palästinensischen Organisation.



Anna Staroselski, Studentin

Staroselski ist Sprecherin des deutsch-jüdischen Vereins WerteInitiative, sie will über Antisemitismus in Deutschland sprechen. Sie mache sich Sorgen darüber, dass jüdische Gemeinschaften nicht ausreichend geschützt werden.