"Markus Lanz" heute am 28.2.24: Das sind die Gäste

Die Ausstrahlung von "Markus Lanz" beginnt heute um 23.00 Uhr im ZDF. Das Hauptthema der Sendung ist der Ukraine-Krieg.

Die Ausstrahlung von " Markus Lanz" beginnt heute um 23.00 Uhr im ZDF. Die Talkshow lädt Experten aus den Bereichen Politik, Medien, Wissenschaft und Gesellschaft ein und findet immer dreimal pro Woche von Dienstag bis Donnerstag statt.

Wenn Sie mehr über die eingeladenen Gäste und die Themen der heutigen Sendung erfahren möchten, sind Sie hier genau richtig. Unser Artikel liefert Ihnen alle Informationen zu den Themen und Gästen der Talkshow.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 28. Februar

In der heutigen Ausgabe von Markus Lanz stehen mehrere Themen zur Diskussion: Dabei wird der Einfluss der Israel-Politik auf die Präsidentschaftsvorwahl in Michigan sowie die Zukunft der US-Hilfe für die Ukraine thematisiert. Außerdem spricht Lanz mit seinen Gästen über Olaf Scholz' Absage zu Taurus-Lieferungen und Emmanuel Macrons Überlegungen bezüglich Bodentruppen in der Ukraine einzusetzen. Die Hintergründe des Todes von Alexej Nawalny werden ebenfalls zur Sprache kommen, ebenso wie Marcus Bensmanns Recherchen über Wladimir Putins System der Gewalt.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 28. Februar"

Folgende Gäste sind heute als Gesprächspartner in die Sendung eingeladen:

Elmar Theveßen, USA-Experte

Der Direktor des ZDF-Büros in Washington erläutert, wie sich die Israel-Politik auf die Vorwahl in Michigan auswirkt und welche Auswirkungen dies auf die zukünftige US-Hilfe für die Ukraine haben könnte.



Ralf Stegner, SPD-Politiker

Er äußert sich zu Olaf Scholz' Entscheidung, die Lieferungen von Taurus-Raketen abzulehnen und äußert sich zu den Überlegungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden.



Irina Scherbakowa, Bürgerrechtlerin

Die Mitgründerin der mit dem Friedensnobelpreis geehrten Organisation "Memorial" berichtet über die Hintergründe des Tods von Alexej Nawalny.



Marcus Bensmann, Journalist

Der Reporter für investigative Recherchen bei "Correctiv" teilt Einblicke aus seinem persönlichen Treffen mit Alexej Nawalny im Jahr 2020 und erläutert seine Untersuchungen zum System der Gewalt unter Wladimir Putin.



Christian Mölling, Militärexperte

Der Verantwortliche des Sicherheits- und Verteidigungsprogramms bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik analysiert die Entscheidung Deutschlands, die Lieferungen von Taurus-Raketen abzulehnen.