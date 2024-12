„Martin Rütters Tierheimhelden“: Sendetermine, Übertragung und alle Infos

Die Serie „Martin Rütters Tierheimhelden“ hat es sich zum Ziel gesetzt, die Aufmerksamkeit auf Menschen zu lenken, die in Tierheimen und -auffangstationen arbeiten. Namensgeber und Moderator der Sendung ist Martin Rütter, der im deutschen TV zunächst als Hundetrainer und später auch als Comedian bekannt geworden ist. Er ist in Staffel 2 der Sendung erneut in verschiedenen Tierheimen der Republik unterwegs und spricht mit Menschen wie Tierpflegerinnen und Tierpflegerinnen, Veterinärinnen und Veterinären und anderen ehrenamtlichen Helfern. Dabei geht es nicht nur um klassische Haustiere wie Hund, Katze und Kaninchen: In Staffel 1 war Rütter beispielsweise auch in einer Wildtierstation zu Gast.

Der Hundetrainer ist dabei nicht allein im Einsatz: In Folge 1 begleitete ihn beispielsweise Detlef Stevens ins Tierheim Siegen. Der Reality-TV-Teilnehmer bekam es dort mit störrischen Eseln zu tun, die sich weigern, einen Pferdhänger zu betreten.

Sie wollen wissen, ab wann die Tiersendung im Fernsehen lief und wo man sie empfangen kann? Hier gibt es alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung von „Martin Rütters Tierheimhelden“ im TV und Stream.

„Martin Rütters Tierheimhelden“, Staffel 2: Sendetermine in der Übersicht

Bei den sechs Folgen von „Martin Rütters Tierheimhelden“, die 2024 ausgestrahlt werden, handelt es sich schon um die zweite Staffel der Serie. Die erste Staffel lief im November und Dezember 2023. Damals ging es ebenfalls in sechs Folgen unter anderem ins Tierheim Essen und zur Wildstation TIERART in der Nähe von Kaiserslautern. Diesmal besucht der Hundeprofi unter anderem Tierheime in Siegen, Stuttgart und Bielefeld. Die erste Folge lief am Samstag, 16. November 2024 ab 19.10 Uhr - bis zum 21. Dezember wird jeden Samstag zur gleichen Zeit eine neue Folge gezeigt.

Folge 1: Samstag, 16. November 2024, 19.10 Uhr (Tierheim Siegen)

Folge 2: Samstag, 23. November 2024, 19.10 Uhr (Tierheim Stuttgart)

Folge 3: Samstag, 30. November 2024, 19.10 Uhr (Sentana Stiftung in Bielefeld)

Folge 4: Samstag, 7. Dezember 2024, 19.10 Uhr (Tierheim Oldenburg)

Folge 5: Samstag, 14. Dezember 2024, 19.10 Uhr (Tierschutzzentrum Weidefeld)

Folge 6: Samstag, 21. Dezember 2024, 19.10 Uhr (Tierheim Lüneburg)

Übertragung von „Martin Rütters Tierheimhelden“ im TV und Stream

Wer die zweite Staffel von „Martin Rütters Tierheimhelden“ anschauen möchte, hat zwei Optionen: Zum einen wird die Sendung im linearen TV ausgestrahlt. Wer sich hierfür entscheidet, muss lediglich pünktlich um 19.10 Uhr den Fernseher an- und auf Vox schalten. Ebenso gibt es aber auch die Möglichkeit, die Sendung online anzusehen, denn der Großteil des linearen Programms von Vox wird auch im Livestream beim Streamingservice RTL+ gezeigt. Um hier auf alle Inhalte zugreifen zu können, muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Die günstigste Variante hiervon („Basic“) kostet aktuell 5,99 Euro. Wer den Livestream nutzen möchte, muss allerdings mindestens zur „Premium“-Option greifen. Für diese werden aktuell 8,99 Euro im Monat fällig. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage von RTL+.

Wiederholung von „Martin Rütters Tierheimhelden“ im TV und Stream

Im linearen TV sind bisher keine Wiederholungstermine von „Martin Rütters Tierheimhelden“ geplant. Wer eine Episode verpasst, hat aber trotzdem noch die Möglichkeit, die Folge nachzuholen, denn beim Streamingservice RTL+ stehen auch bereits gesendete Folgen zum Abruf bereit. So kann man dort beispielsweise auch noch Folgen aus Staffel 1 der Serie nachschauen. Auch hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.