"Martin Rütters Tierheimhelden": Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream

Mit "Martin Rütters Tierheimhelden" gibt es eine neue Reportageserie des Hundeprofis. Alle Infos rund um Sendetermine und Übertragung lesen Sie hier.

Bereits seit 2008 hat Martin Rütter seine eigene TV-Show "Der Hundeprofi". Mit seiner jahrelangen Erfahrung und seinem Wissen versucht er verzweifelten Hundebesitzern zu helfen. Auch heute ist er noch im Auftrag der Hundeerziehung tätig. Aktuell gibt es eine neue Reportageserie. In "Martin Rütters Tierheimhelden" trifft der "Tierpsychologe" auf Menschen in Tierschutzeinrichtungen in ganz Deutschland, um deren Arbeitsalltag mitzuerleben: "Wir – und das sind in dem Fall unsere Trainerinnen Ellen Marques und Sophie Grethe sowie unser Trainer Marcel Wunderlich und ich – stellen in der Sendung Tierheime und Tierschutzprojekte vor, von denen wir sagen: Ja, deren Konzept ist irgendwie cool." Wann startete die Reportageserie und wo wird sie übertragen? Alle wichtigen Infos finden Sie hier.

In "Martin Rütters Tierheimhelden" geht es nicht nur um Hunde. Neben Katzen, Vögeln und Schafen ist Martin Rütter auf seiner Reise durch Deutschland auch zwei Tigern begegnet. Einer wurde aus privater Haltung gerettet und ein anderer wurde aus dem Zirkus befreit. Genau für solche Fälle gibt es in einigen Tierheimen Wildtierstationen. Tierschutz in Tierheimen betrifft also bei weitem nicht nur die gängigen Haustiere.

"Martin Rütters Tierheimhelden": Sendetermine im Überblick

"Martin Rütters Tierheimhelden" startete mit der ersten Folge am Samstag, dem 11. November 2023. Sechs Wochen lang wird seitdem samtags um 19.10 Uhr eine neue Folge ausgestrahlt. Martin Rütter möchte den Menschen zeigen, wie wichtig die Arbeit im Tierheim ist und dass man keine Angst davor haben muss ein Tier aus dem Tierheim zu kaufen: "Oft haben die Leute Angst einen Tierheim-Hund zu nehmen, weil sie denken, der hat auf jeden Fall eine Schraube locker. Das ist einfach Unsinn."

Die Sendetermine inklusive Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Samstag, 11. November 2023, 19.10 Uhr, VOX / RTL +

/ + Folge 2: Samstag, 18. November 2023, 19.10 Uhr, VOX / RTL +

/ + Folge 3: Samstag, 25. November 2023, 19.10 Uhr, VOX / RTL +

/ + Folge 4: Samstag, 2. Dezember 2023, 19.10 Uhr, VOX / RTL +

/ + Folge 5: Samstag, 9. Dezember 2023, 19.10 Uhr, VOX / RTL +

Folge 6: Samstag, 16. Dezember 2023, 19.10 Uhr, VOX / RTL +

"Martin Rütters Tierheimhelden": Übertragung im TV und Stream

Übertragen wird die neue Serie des Hundeprofis von VOX. Schon seit 2008 bleibt Martin Rütter dem Sender treu. Auch seine Show "Der Hundeprofi" läuft seit 15 Jahren auf VOX. Im Laufe der Zeit hat er lediglich sein Team vergrößert. In "Der Hundeprofi- Rütters Team" unterstützen ihn beispielsweise die Hundetrainer Ellen Marques, Sophie Grethe, Melanie Hofmann und Marcel Wunderlich. Zusätzlich zum linearen TV-Programm kann man die Folgen auch auf RTL+ anschauen.

Gibt es eine Wiederholung von "Martin Rütters Tierheimhelden"?

Eine offizielle Wiederholung im linearen TV-Programm ist aktuell nicht geplant. Wer einzelne oder gar alle Folgen verpasst hat, kann diese jedoch auf RTL+ nachschauen. Hier stehen die Folgen auch nach der Erstausstrahlung zur Verfügung. Um alle Funktionen des Streaminganbieters nutzen zu können, muss man jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dieses kostet mindestens 6,99 Euro pro Monat (Stand: Dezember 2023).Wir empfehlen, die aktuellen und weitergehenden Konditionen von Zeit zu Zeit auf der Website des Anbieters zu überprüfen.