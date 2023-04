"The Masked Singer 2023": Wer ist raus in Folge 5?

In der fünften Folge von "The Masked Singer 2023" ging es um den Einzug in das Finale. Wieder musste sich ein Kandidat verabschieden. Wer ist raus und wer hat den Einzug ins Finale geschafft? Wir haben alle wichtigen Infos für sie zusammengefasst.

Die achte Staffel von " The Masked Singer 2023" neigt sich dem Ende zu. In Folge 5 wurden am Samstagabend, dem 29. April 2023, die Finalteilnehmer bestimmt. Außerdem hat die Diamantula in der vergangenen Folge ihre Transformation abegschlossen. Von Woche zu Woche schwankte die Diamantula zwischen der dunklen und der hellen Seite. Jetzt hat sie sich für eine Seite entschieden und legt damit auch ihren alten Namen ab. Für die Finalshow in der kommenden Woche tritt sie als Mystica auf.

Außerdem gab es noch eine weitere Überraschung. Zwar gibt es jede Woche einen wechselnden Rategast, der Rae Garvey und Ruth Moschner unterstützt, diese Woche gab es aber doch eine Besonderheit. Sarah Engels nahm nicht nur am Ratepult Platz, sondern unterstütze die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch am Mikrophon.

"The Masked Singer 2023": Wer ist gestern rausgeflogen?

Auch in der fünften Folge der achten Staffel von "The Masked Singer 2023" musste sich wieder ein Kandidat verabschieden. Die Samstagabendshow am 29. April 2023 war die Letzte für das Toast und somit auch für die Moderatorin Inka Bause. Sie konnte nach ihrem Duett mit Sarah Engels nicht genügend Zuschauerstimmen sammeln und flog somit aus der Show.

"The Masked Singer 2023": Wer ist raus?

Die Staffel neigt sich dem Ende zu. Für alle Kandidaten und Kandidatinnen, welche die fünfte Folge überstanden haben, bedeutet das automatisch auch den Einzug ins Finale. Am Samstag, dem 6. Mai 2023, steht die letzte Folge der diesjährigen Staffel an. Wer ist bisher ausgeschieden? Wir haben ihnen die Masken der diesjährigen Staffel nocheinmal zusammengefasst.

Folge 1: Das Känguru, Jan Josef Liefers

Folge 2: Der Waschbär, Daniel Boschmann

Folge 3: Der Pilz, Marianne Rosenberg

Folge 4: Das Seepferdchen, Anna Loos

Folge 5: Der Toast, Inka Bause

"The Masked Singer 2023": Wer ist weiter dabei und wer ist im Finale?

Der Igel, der Frotteefant, der Schuhschnabel, der Toast und die Mystica haben am Samstagabend um den Einzug in das Finale gekämpft. Der Toast musste dann aber am Ende des Abends seine Maske abnhemen. Darunter verbarg sich die Moderatorin Inka Bause. Für die Finalshow am 6. Mai bedeutet das, es wird ein Battle zwischen dem Igel, dem Frottefanten, dem Schuhschnabel und der Mystica. Wer am Ende sowohl die Zuschauer und Zuschauerinnen als auch das Rateteam überzeugen kann, bleibt abzuwarten.

"The Masked Singer 2023": Wiederholung der fünften Folge

Wer die Show am Samstagabend verpasst hat, kann sich die Wiederholung von "The Masked Singer 2023" anschauen. Die gibt es sowohl beim Streaming-Dienst Joyn als auch bei ProSieben im Stream. Hier steht nicht nur die aktuelle Folge sondern alle bisherigen Folgen der achten Staffel zu Verfügung.

"The Masked Singer 2023": Was sind die nächsten Sendetermine?

Als nächstes steht das Finale von "The Masked Singer 2023" an. Wie auch bei den vorherigen Sendeterminen von "The Masked Singer 2023" wird auch das Finale an einem Samstag stattfinden. Am 6. Mai 2023 um 20.15 Uhr auf ProSieben startet die Staffel in ihre finale Live-Show.