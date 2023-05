"The Masked Singer 2023": Wer ist raus im Finale gestern am 6. Mai 2023?

Gestern war das Finale von "The Masked Singer 2023". Wir haben alle wichtigen Informationen zu den Finalteilnehmern und den Enthüllungen für sie zusammengefasst.

Am Samstag, dem 6. Mai 2023, war das Finale der 8. Staffel von " The Masked Singer". Im Finale kämpften noch die Mystica, der Frottefant, der Igel und der Schuhschnabel um den Sieg. Wer ist rausgeflogen und wer konnte das Finale für sich entscheiden? Hier finden sie alle wichtigen Informationen über das Finale zusammengefasst.

"The Masked Singer 2023": Wer ist gestern rausgeflogen?

Diese Folge mussten sich nicht wie üblich nur ein Kandidat, sondern gleich drei Kandidaten und Kandidatinnen verabschieden. Als erstes flog in der gestrigen Folge der Frottefant raus. Unter der Maske steckte Melissa Khalaj, die Fernsehmoderatorin sang sich bei "The Masked Singer" auf den vierten Platz. Bis auf Platz drei sang sich die Mystica. Sie startete als Diamantula in die Show und wandelte sich dann bis zur fünften Folge in die Mystica um. Jetzt schied sie im Finale aus und belegte den dritten Platz. Hinter der Maske steckte Particia Kelly.

Unter den Top zwei wurde es dann spannend. Letztendlich belegte allerdings der Igel den zweiten Platz. Hinter dieser Maske verbarg sich Felicitas Woll. Das Rateteam tappte bei ihr vollkommen im Dunkeln. Der Schuhschnabel wurde von den Zuschauern und Zuschauerinnen dann auf den ersten Platz gewählt.

Wer hat das Finale von "The Masked Singer 2023" gewonnen?

Nach den ersten drei Demaskierungen, blieb dann nur noch der Schuhschnabel übrig. Das Rateteam vermutete entweder Luca Hänni oder Nico Santos hinter der Fassade. Am Ende waren sie sich allerdings einig, dass der Schweizer Luca Hänni unter der Maske steckt. Und tatsächlich war es Luca Hänni, der das Finale von "The Masked Singer 2023" gewonnen hat.

"The Masked Singer 2023": Wer ist raus?

Wir haben nocheinmal alle Masken der 8. Staffel zusammengefasst. Hier finden sie auf einen Blick, wer in welcher Folge rausgeflogen ist und wer es bis in das Finale geschafft hat. Die diesjährige Staffel lief seit dem 1. April 2023.

Folge 1: Das Känguru, Jan Josef Liefers

Folge 2: Der Waschbär, Daniel Boschmann

Folge 3: Der Pilz, Marianne Rosenberg

Folge 4: Das Seepferdchen, Anna Loos

Folge 5: Der Toast, Inka Bause

Finale: Der Frottefant, Melissa Khalaj

Finale: Die Mystica, Particia Kelly

Finale: Der Igel, Felicitas Woll

"The Masked Singer 2023": Wiederholung des Finales

Wer die Show am Samstagabend verpasst hat, kann sich die Wiederholung von "The Masked Singer 2023" anschauen. Die gibt es sowohl beim Streaming-Dienst Joyn als auch bei ProSieben im Stream. Hier steht nicht nur die aktuelle Folge sondern alle bisherigen Folgen der achten Staffel zu Verfügung.

"The Masked Singer 2023": Was sind die nächsten Sendetermine?

Die achte Staffel von "The Masked Singer" ist jetzt vorbei. Das Finale lief auch wie die vorherigen Sendeterminen von "The Masked Singer 2023" an einem Samstag. Neue Informationen zu einer neunten Staffel von "The Masked Singer" gibt es noch nicht.