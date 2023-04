Matthias Mangiapane bei "Kampf der Realitystars 2023": Er will die Familienehre wiederherstellen

"Kampf der Realitystars" 2023 geht in eine neue Runde - dabei ist auch Matthias Mangiapane. Wer ist der Reality-TV-Profi eigentlich? Die Antworten dazu finden Sie im Portrait.

Es ist bereits die 4. Staffel der Show: Ab 12. April gehen die Sendetermine von "Kampf der Realitystars" 2023 bei RTL2 über den Sender. In der Villa am Strand von Thailand bleiben nur die ganz Harten, denn in jeder Folge wird ein Realitystar zum Rauswurf verdammt – und ein neuer zieht ein. Es herrscht also ein reger Wechsel, der dadurch bestimmt wird, wie gut die Kandidaten miteinander auskommen und wie sie sich bei den Spielen schlagen. Die Moderation übernimmt Cathy Hummels und die Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 auf RTL2 endet mit einer Siegerehrung und stattlichen 50.000 Euro Preisgeld.

Viele deutsche Realitystars steigen in den Ring, ebenso wie der TV-Star Matthias Mangiapane, der bereits durch die Teilnahme an einigen Shows Rang und Namen erworben hat.

Für Matthias ist es besonders wichtig, "die Familienehre wiederherzustellen", so der 39-Jährige im Interview mit RTL2. Das hätten er und sein Partner Hubert Fella so abgesprochen. Dieser war nämlich selbst schon bei " Kampf der Realitystars" im Jahr 2020 dabei, doch schied früh aus. Was Hubert in Staffel 1 nicht geglückt ist, will Matthias jetzt nun für beide schaffen: So weit wie möglich kommen und wenn möglich auch das Preisgeld mit nach Hause nehmen. Matthias würde von dem Geld seinen Eltern ein Wohnmobil kaufen, damit sie mit ihren Hunden an den Gardasee fahren könnten, verrät er außerdem im Interview.

"Kampf der Realitystars 2023": Matthias Mangiapane war schon bei einigen Reality-TV-Shows

Im Interview mit RTL2 beschreibt sich Matthias Mangiapane selbst als "herzlich, laut und zuverlässig". Alle Kurzinfos zu dem Kandidaten haben wir hier auf einen Blick für Sie:

Name: Matthias Mangiapane

Alter: 39 Jahre

39 Jahre Geburtstag: 29. September 1983

29. September 1983 Geburtsort: Langen, Hessen

Langen, Partner: Hubert Fella

Bekannt ist Matthias Mangiapane unter anderem durch seine zahlreichen Auftritte in TV-Shows wie "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", "Das perfekte Promi-Dinner" und "Promis unter Palmen".

Der Halbitaliener war vor seiner Fernsehkarriere als freier Handelsvertreter und Friseur tätig, gründete eine Reiseagentur und war Inhaber eines Sonnen- und Nagelstudios. Seit 2011 ist er im Fernsehen zu sehen - seine TV-Karriere begann mit der Garten Soap "Ab ins Beet" vom Sender VOX. Mit zunehmendem Erfolg kam auch seine zunehmende Bekanntheit im deutschen Reality-TV: So gewann Matthias 2017 zusammen mit seinem Mann im "Sommerhaus der Stars" den dritten und beim "Dschungelcamp" 2018 den fünften Platz. Im März 2020 schaffte er es bei "Promis unter Palmen" auf Platz zwei und im selben Jahr siegte er im "Promiboxen".

"Kampf der Realitystars" 2023 - Matthias Mangiapane: Hochzeit im Fernsehen

Noch während seiner Tätigkeit als Friseur lernte er im Jahr 2006 Hubert Fella kennen, der ebenfalls im Reality-TV bekannt ist. 2012 verlobten sich die beiden auf Mallorca. Als sie im Mai 2018 heirateten, wurde die Hochzeit von VOX begleitet. Die Doku-Soap "Hubert & Matthias – Die Hochzeit" hat sechs Teile und zeigt alle Hochzeitsvorbereitungen bis hin zur Trauung auf Schloss Engers in Rheinland-Pfalz.