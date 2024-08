„Máxima“: Start, Sendeterminen, Darsteller, Handlung und Übertragung im Stream

In der neuen Serie „Máxima“ erzählt RTL++ die Geschichte der niederländischen Königin Máxima und König Willem-Alexander in einem modernen Märchen. Dabei wird die Lebensgeschichte der amtierenden Königin enthüllt.

Sie sind ein Fan von Serien über die Royals und möchten auch „Máxima“ nicht verpassen? Dann bleiben Sie dran, denn alle Informationen rund um Start, Sendetermine, Darsteller, Handlung und Übertragung von „Máxima“ finden Sie hier in unserem Artikel.

„Máxima“: Start der Serie bei RTL+

Die Serie über die Geschichte der niederländischen Königin wird am Samstag, dem 17. August 2024 auf RTL+ veröffentlicht. Insgesamt gibt es sechs Folgen der Serie. Diese werden allesamt zum Starttermin auf der Streamingplattform für Sie bereitgestellt.

„Máxima“: Die Sendetermine auf RTL+ und im Pay-TV

Neben der Streamingoption können Sie die neue Serie „Máxima“ auch an zwei unterschiedlichen Terminen im TV sehen - allerdings nicht im Free-TV. Der Pay-TV-Sender RTL Passion zeigt jeweils am 18. und 25. August ab 20.15 Uhr drei Folgen. Hier finden Sie die Sendetermine von „Máxima“ auf einen Blick:

im Stream auf RTL+:

Alle sechs Folgen von „Máxima“ ab Samstag, dem 17. August 2024 im Stream abrufbar

im TV auf RTL Passion:

Folge 1 - 3 von „Máxima“ am Sonntag, dem 18. August 2024 ab 20.15 Uhr im Pay-TV

Folge 4 - 6 von „Máxima“ am Sonntag, dem 25. August 2024 ab 20.15 Uhr im Pay-TV

Besetzung von „Máxima“: Die Darsteller im Überblick

Mit Sebastian Koch als Claus von Amsberg ist unter den Darstellern von „Máxima“ auch ein bekannter deutscher Name dabei. Die Hauptrolle der Königin Máxima übernimmt die argentinische Schauspielerin Delfina Chaves. Währenddessen besetzt Martijn Lakemeier die Rolle des Kronprinzen Willem-Alexander. Folgende Darsteller sind Teil der Besetzung von „Máxima“:

Delfina Chaves - Máxima Zorreguieta

Martijn Lakemeier - Kronprinz Willem-Alexander

Sebastian Koch - Claus von Amsberg

Elsie de Brauw - Königin Beatrix

Valeria Alonso - Maria Pame

Daniel Freire - Jorge Zorreguieta

Annick Duran Kanzior - Tristana

Ivan Lapadula - Tiziano

Agustina Palma - Valeria Delger

Jacob Derwig - Thomas Wagenaar

Die Handlung von „Máxima“

Im Fokus der Handlung steht das frühere Leben von Máxima Zorreguieta in Argentinien und New York, bevor sie ihren Ehemann, den niederländischen Kronprinz Willem-Alexander, kennen und lieben lernte. Die Serie handelt vom Kennenlernen des Königspaares und von den politischen Hindernissen, die ihnen auf dem Weg zum Altar im Weg stehen. Durch den Heiratsantrag des Kronprinzen blüht zunächst eine hitzige Debatte über die politische Karriere von Máximas Vater im argentinischen Videla-Regime auf. Wird das Liebespaar allen Hindernissen trotzen können? Und wird Máxima erfolgreich zu einem Mitglied des niederländischen Königshauses werden können? Diese Fragen wird die erste Staffel der Serie beantworten. Noch vor Beginn der ersten Staffel wurde die Serie um das niederländische Königshaus sogar um eine weitere Staffel erneuert. Bis wir erfahren, wie es dann in Staffel 2 weitergeht, wird es aber noch eine ganze Weile dauern.

So können Sie „Máxima“ im Stream sehen

Um „Máxima“ streamen zu können, benötigen Sie ein Abo für den Streaminganbieter RTL+. Denn dort wird die erste Staffel der Serie am 17. August komplett veröffentlicht. Aktuell kostet ein Premium-Abo des Anbieters 6,99 Euro im Monat. Weitere Informationen zu Preisen und Abo-Paketen finden Sie auf der Webseite des Anbieters. Neben „Máxima“ können Sie über die Plattform auch auf Inhalte wie „Are You The One? Realitystars in Love“ oder „Princess Charming“ zugreifen.