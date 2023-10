"Mayans M.C.", Staffel 5: Stream, Besetzung und Handlung der neuen Folgen

"Mayans M.C." geht ins große Finale. Hier erfahren Sie alle Infos rund um Besetzung und Handlung der Folgen der finalen 5. Staffel der Biker-Serie.

"Mayans M.C." startete als Spin-Off der Golden-Globe prämierten Bikerserie "Sons of Anarchy". Zum zehnjährigen Jubiläum der ersten "Sons of Anarchy"-Folge startete das Spin-Off 2018, nun feierte die Serie fünf Jahre später nicht nur ihr eigenes Jubiläum, sondern gleichzeitig auch ihr großes Finale. In der letzten Staffel der Show wird die Geschichte um die Bikergang und ihren Anführer Ezekiel "EZ" Reyes zu Ende gebracht. Im Zentrum steht dabei der sich anbahnende Drogenkrieg gegen die verfeindeten "Sons of Anarchy".

Seit wann läuft die neueste Staffel von "Mayans M.C." in Deutschland? Wann und wo sind die letzten Folgen zu sehen und wie viele neue Episoden umfasst die 5. Staffel? Die Antworten darauf finden Sie hier.

"Mayans M.C.": Serienfinale mit Staffel 5

Seit dem Start der 1. Staffel von "Mayans M.C." in Deutschland ist noch nicht allzu viel Zeit vergangen. Denn die Serie feierte hierzulande ihr Debüt vor gerade einmal drei Jahren. In der Zwischenzeit sind auch die weiteren drei Staffeln erschienen, wodurch sich die Wartezeit der Zuschauer auf die neuen Folgen stets in Grenzen hielt. Auch die finale Staffel 5 von "Mayans M.C." ließ nicht besonders lange auf sich warten: Die letzten Folgen der Serie starteten in Deutschland am 12. September 2023. Los ging es mit einer Doppelfolge auf Sky. Damit wurden in Deutschland alle fünf Staffeln der Serie in einem Zeitraum von nur dreieinhalb Jahren veröffentlicht.

"Mayans M.C.", Staffel 5: Die Folgen im Stream bei Sky

Die finale Staffel der Serie aus der Welt der Bikergangs rund um den "Mayans Motrocycle Club" umfasst 10 Folgen. Diese werden bis zum Staffel- und Serienfinale immer einmal wöchentlich im Doppelpack veröffentlicht, sodass Mitte Oktober 2023 alle Folgen der 5. Staffel von "Mayans M.C." erschienen sind. Da jede Folge mit einer Dauer von ca. 60 min. wie ein kleiner Spielfilm ist, bekommen die Zuschauer nochmal ordentlich Serienmaterial rund um die kalifornischen Biker. Das ist deutlich mehr, als es bei anderen Serien der Fall ist. Denn nicht selten wird Zuschauern nur eine einzige 25-minütige Folge jede Woche präsentiert. Wie schon bei der Veröffentlichung der einzelnen Staffeln zeigt "Mayans M.C." hier also ein ungewöhnlich schnelles Tempo, sicherlich sehr zur Freude aller Fans.

Gezeigt werden auch die Folgen der finalen Staffel 5 wieder auf Sky. Dort sind auch schon alle vorangegangenen Staffeln erschienen und auch aktuell auf Abruf beim Streamingdienst WOW verfügbar. Die finalen Episoden sind darüber hinaus jeden Dienstag ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen, bis im Oktober schließlich das Serienfinale erreicht wurde.

Das sind die Sendetermine aller neuen Folgen von "Mayans M.C.", Staffel 5:

Folge 1: 12. September, 20.15 Uhr

12. September, 20.15 Uhr Folge 2: 12. September, 20.15 Uhr

12. September, 20.15 Uhr Folge 3: 19. September, 20.15 Uhr

19. September, 20.15 Uhr Folge 4: 19. September, 20.15 Uhr

19. September, 20.15 Uhr Folge 5: 26. September, 20.15 Uhr

26. September, 20.15 Uhr Folge 6: 26. September, 20.15 Uhr

26. September, 20.15 Uhr Folge 7: 3. Oktober, 20.15 Uhr

3. Oktober, 20.15 Uhr Folge 8: 3. Oktober, 20.15 Uhr

3. Oktober, 20.15 Uhr Folge 9: 10. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 10: 10. Oktober, 20.15 Uhr

Besetzung von "Mayans M.C.": Die Schauspieler im Cast von Staffel 5

Selbstverständlich sind auch in der finalen Staffel von "Mayans M.C." alle bekannten und wichtigen Charaktere mit dabei. Für ein würdiges Serien-Finale muss schließlich die Geschichte der Biker auch ein passendes Ende finden. Daher sind alle Schauspieler der Figuren rund um Mayans-Boss EZ auch in Staffel 5 nochmal zu sehen. Daneben dürfen sich die Fans auf einige Cameos von beliebten Figuren aus "Sons of Anarchy" freuen. Mitunter ist die für ihre Rolle in der Serie mit einem Golden-Globe ausgezeichnete Katey Sagal dabei.

Das sind die wichtigsten Schauspieler im Cast von "Mayans M.C.", Staffel 5:

Schauspieler Rolle J.D. Pardo Ezekiel "EZ" Reyes Clayton Cardenas Angel Reyes Edward James Olmos Felipe Reyes Selena Luna Soledad Sarah Bolger Emily Thomas Michael Irby Obispo „Bishop" Losa Carla Baratta Adelita

"Mayans M.C.": Handlung der finalen 5. Staffel

Nachdem Ezekiel "EZ" Reyes die Präsidentschaft des Bikerclubs an sich gerissen hat, will er die Gruppe nun in einen Bandenkrieg führen. Die Gegner sind die Erzrivalen der Mayans, die "Sons of Anarchy". Sein Kriegsplan erleidet jedoch einen schweren Rückschlag, als das Heroinlager der Bande in Flammen aufgeht. Mit dem Verkauf der Drogen hätte der Krieg finanziert werden sollen. Nun stellt sich die Frage: Wer versucht, sich die Vorherschafft im Heroin-Geschäft zu sichern?

Neben dem drohenden Bandenkrieg gibt es für den Anführer der Mayans aber auch noch einige persönliche Probleme. Sein Bruder Angel entfernt sich immer weiter von ihm und wendet sich stattdessen vermehrt seiner Frau und seinen Kindern zu. Auch EZs Vater entfremdet sich von seinem Sohn und zweifelt daran, dass dessen Kriegspläne von Erfolg gekrönt sein könnten.

Trailer zur 5. Staffel von "Mayans M.C."

Einen Eindruck von der finalen Staffel machen sich die Zuschauer am besten selbst. Einen Vorgeschmack auf die neuesten und letzten Folgen finden Sie allerdings hier schon im offiziellen Trailer zur 5. Staffel von "Mayans M.C."