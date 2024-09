"Maybrit Illner" gestern am 12.9.24: Thema und Gäste am Donnerstag

Nach der Sommerpause ist „Maybrit Illner“ seit dem 5. September wieder auf Sendung. Die Journalistin steuert mit ihrer Polit-Talkshow auf ein großes Jubiläum zu: Im Oktober läuft die 2000. Folge der Sendung im ZDF. Bereits seit 1999 ist die Talkrunde donnerstags im Zweiten zu sehen, anfangs noch unter dem Titel „Berlin Mitte“, der 2007 in „Maybrit Illner“ geändert wurde.

Worum ging es in der neuesten Ausgabe von „Maybrit Illner“ gestern am 12.9.24? Welche Gäste waren im Studio dabei und über welches Thema wurde diskutiert? Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zur aktuellen Folge der politischen Talkrunde haben wir hier für Sie.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 12.9.24

In der Regel sind bei „Maybrit Illner“ fünf Gäste aus Politik, Wirtschaft und den Medien im Studio, die aktuelle Themen diskutieren. In der gestrigen Ausgabe waren drei Politiker und zwei Journalistinnen zu Gast. Nähere Infos können Sie der Übersicht entnehmen:

Nancy Faeser (SPD): Bundesministerin des Innern und für Heimat

Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen): Parteivorsitzende

Carsten Linnemann (CDU): Generalsekretär

Dagmar Rosenfeld: Gemeinsam mit Gabor Steingart Herausgeberin „The Pioneer“

Tina Hildebrandt: Ressortleiterin Politik „DIE ZEIT“

Thema bei "Maybrit Illner" gestern am 12. September 2024

Die Gespräche zur Migration zwischen Ampel-Koalition und Opposition sind fürs Erste gescheitert. Die CDU hat die Kommunikation abgebrochen und fordert, dass vorübergehend alle Asylbewerber an deutschen Grenzen abgeschoben werden sollen. Darauf reagieren Kanzler und Regierung mit Empörung, schließlich waren in Reaktion auf das Attentat in Solingen gerade erst verschärfte Grenzkontrollen, beschleunigte Abschiebungen und Leistungsstreichungen beschlossen worden.

Gemeinsam mit ihren Gästen widmete sich Maybrit Illner diesen Fragen: Werden die Ampel-Pläne kurzfristig umsetzbar sein? Was werden sie bewirken? Sind die Forderungen der Union rechtlich möglich? Was bedeutet der Protest unserer europäischen Nachbarn? Und steht die Ampel geschlossen da? Oder würden Teile der Regierung lieber gemeinsam mit der Opposition härtere Maßnahmen beschließen?

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im TV oder Stream

"Maybrit Illner" lief am Donnerstag, 12.9.24, von 22.15 Uhr bis um 23.15 Uhr im ZDF. Neben der Übertragung im Fernsehen bietet das ZDF üblicherweise zeitgleich einen Live-Stream auf der Website des Senders an. Wer nach der Sendung noch nicht genug von politischen Diskussionen hatte, konnte direkt beim ZDF bleiben: Im Anschluss lief eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Ausgabe von „Maybrit Illner“ verpasst haben, dann gibt es für Sie gleich zwei Möglichkeiten, sich die ganze Folge in der Wiederholung anzusehen. Zum einen wird Folge 996 am Freitag, dem 13. September 2024, um 16 Uhr erneut auf dem Sender phoenix ausgestrahlt.

Darüber hinaus können Sie die neueste Episode der politischen Talkrunde auch online im Stream nachholen. Nach der Ausstrahlung ist die Folge auch in der Mediathek des ZDF auf Abruf verfügbar.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen im ZDF?

Nach der Sommerpause ist „Maybrit Illner“ zum üblichen Rhythmus zurück: Jeden Donnerstag um 22.15 Uhr ist die Polit-Talkshow im ZDF zu sehen. Es kann allerdings auch zu Ausnahmen von dieser Regel kommen, falls die vorausgehende Sendung etwas länger dauert. Die kommenden Sendetermine im Überblick:

19. September 2024: 22.15 Uhr

26. September 2024: 22.15 Uhr

10. Oktober 2024: 22.15 Uhr