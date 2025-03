Maybrit Illner gestern am 20. März: Welche Gäste waren beim Thema "Putin, Trump und die Ukraine“ dabei?

Maybrit Illner diskutiert regelmäßig im ZDF mit Experten und Politikern über aktuelle Themen. Gestern Abend drehte sich die Diskussion um ein hochbrisantes geopolitisches Thema: den Ukraine-Krieg und die Rolle der Großmächte. Unter dem Titel „Putin spielt mit Trump – und wer rettet jetzt die Ukraine?“ ging es um die anhaltende Bedrohung durch Russland, die Rolle der USA und die Zukunft der Ukraine im Spannungsfeld zwischen Machtpolitik und internationalen Bündnissen. Diesem Thema widmete sich Moderatorin Maybrit Illner in der gestrigen Sendung.

„Maybrit Illner“: Gäste gestern am 20.3.25

Am Donnerstagabend wurden die folgenden fünf Gäste als Gesprächspartner eingeladen:

Sigmar Gabriel: Vorsitzender der Atlantik-Brücke e.V., ehemaliger Bundesaußenminister

Norbert Röttgen (CDU): Außenpolitiker, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags

Claudia Major: Expertin für Sicherheitspolitik, German Marshall Fund

John Bolton: Ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater unter US-Präsident Donald Trump

Katrin Eigendorf: ZDF -Korrespondentin für internationale Politik

Thema bei „Maybrit Illner“ gestern am 20. März 2025

Die Hoffnungen auf eine Waffenruhe in der Ukraine haben einen Rückschlag erlitten. Ein Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin am Dienstag sollte Bewegung in die festgefahrenen Fronten bringen – doch die erwartete 30-tägige Feuerpause blieb aus. Stattdessen eskalierte die Lage weiter und mit dem Fall von Kursk hat die Ukraine ein entscheidendes strategisches Gebiet verloren.

Hat Trump mit seiner Vermittlung tatsächlich einen Friedensprozess angestoßen – oder wurde er von Putin ausmanövriert? Der US-Präsident zeigt sich auffallend zurückhaltend gegenüber Moskau, während er den Druck auf die Ukraine erhöht. Am Sonntag sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden, doch bleibt die Frage, ob die Ukraine dabei die Oberhand behalten kann oder ob sie durch internationalen Druck zu Zugeständnissen gezwungen wird.

Auch für Europa steht viel auf dem Spiel: Werden die zukünftigen Sicherheitsentscheidungen über die Köpfe der EU-Staaten hinweg getroffen? Deutschland plant eine deutliche Erhöhung seiner Verteidigungsausgaben, während Brüssel ein Aufrüstungsprogramm in Höhe von 800 Milliarden Euro anstrebt. Doch kann Europa mit mehr Geld tatsächlich seine Sicherheit garantieren?

Übertragung von „Maybrit Illner“ gestern im TV & Stream

Die Sendung lief am Donnerstag, dem 20. März 2025, um 22.15 Uhr im ZDF. Parallel dazu konnte die Diskussion kostenlos im Live-Stream auf der ZDF-Website verfolgt werden.

„Maybrit Illner“: Wiederholung und Mediathek

Es gibt mehrere Möglichkeiten, bereits ausgestrahlte Episoden später noch einmal anzusehen:

TV-Wiederholung: Am Freitag, dem 21. März 2025, um 16.00 Uhr auf phoenix

Mediathek: Die neue Folge steht wie immer ab ca. 2.00 Uhr nachts in der ZDF -Mediathek zum Abruf bereit

