"Maybrit Illner" gestern am 25. Januar 2024: Das sind die Gäste und das Thema

Fünf Gäste hatte Maybrit Illner gestern am 25. Januar 2024 im Studio - darunter einen Bundesminister. Wer war dabei und um welches Thema ging es?

In der ZDF-Talkshow " Maybrit Illner" gestern Abend ging es um ein Thema, das viele Menschen in Deutschland bewegt. Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung, die am 25. Januar 2024 ab 22.15 Uhr im Free-TV und Live-Stream zu sehen war.

Dabei geht es nicht nur um Thema und Gäste bei "Maybrit Illner". Sie erfahren auch alles rund um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 25. Januar 2024

Wer waren die fünf Gäste bei "Maybrit Illner" gestern Abend? Das ist der Überblick über die Teilnehmer der Diskussion, wie der Sender sie angekündigt hat:

Christian Lindner ( FDP ): Bundesfinanzminister und Parteivorsitzender

Bundesfinanzminister und Parteivorsitzender Manuela Schwesig ( SPD ): Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern

Ministerpräsidentin von Christiane Benner : Erste Vorsitzende der IG Metall

Erste Vorsitzende der Veronika Grimm : Wirtschaftswissenschaftlerin, Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung

Wirtschaftswissenschaftlerin, Mitglied im Sachverständigenrat der Tobias Exner : Innungsobermeister Bäckerinnung Potsdam , leitet seine Großbäckerei im Familienbetrieb

Thema bei "Maybrit Illner" gestern am 25. Januar 2024

Konkret lautet das Thema bei "Maybrit Illner" am 25. Januar 2024 so: "Wütende Mitte – vergisst die Ampel die Fleißigen?" In der Ankündigung zur Talkshow schreibt der Sender, dass Bundesfinanzminister Christian Linder nur wichtig sei, keine neuen Schulden zu machen und die Steuern zu erhöhen. Dafür steigen aber unter anderem die Energiepreise, die Krankenkassengebühren oder die Mehrwertsteuer in der Gastronomie. "So reich Deutschland sein mag - seine Bürger werden ärmer und wütender", heißt es. Ein aktuelles Beispiel sei der Streit der Ampel über die Kindergelderhöhung.

In der Talkshow diskutieren die Gäste unter anderem darüber, wie sehr die Belastungen noch zunehmen werden und wie lange die Bürger das noch aushalten. Es wird vom Sender aber auch die Frage aufgeworfen, wie lange die Ampel "mit immer weniger Geld und Vertrauen" noch regieren könne.

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" ist am 25. Januar 2024 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Die Talkshow läuft aber nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Sie haben keine Zeit, die "Maybrit Illner"-Folge vom 25. Januar 2024 im ZDF zu sehen? Dann können Sie die Sendung einen Tag später nachholen. Die Wiederholung gibt es am 26. Januar ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix. Oder Sie schauen die aktuelle Ausgabe der Talkshow nach der Erstausstrahlung im Online-Stream in der Mediathek des ZDF.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" läuft in der Regel donnerstags um 22.15 Uhr im ZDF. Am 7. Februar fällt die Folge allerdings aus. Stattdessen wird das Spiel 1. FC Saarbrücken gegen Gladbach im DFB-Pokal live im TV und Stream gezeigt.

Das sind die nächsten Sendetermine für "Maybrit Illner" inklusive Sendezeit:

25. Januar 2024, 22.15 Uhr

01. Februar 2024, 22.15 Uhr

15. Februar 2024, 22.15 Uhr

22. Februar 2024, 22.15 Uhr

29. Februar 2024, 22.15 Uhr

07. März 2024, 22.15 Uhr

