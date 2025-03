„Maybrit Illner“ gestern: Gäste und Thema am 27. März 2025

Maybrit Illner diskutiert regelmäßig im ZDF mit Experten und Politikern über aktuelle Themen. Gestern Abend, am 27. März 2025, stand in der neuen Ausgabe die politische Zukunft Deutschlands im Fokus. Unter dem Titel „Geld da, Strategie noch nicht – kann Schwarz-Rot noch scheitern?“ ging es um die aktuellen Verhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD, die Herausforderungen in der Finanzpolitik und die Frage, ob es wirklich einen Politikwechsel geben wird.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Union befinden sich in der entscheidenden Phase. Mit dem XXL-Schuldenpaket hat die wahrscheinliche schwarz-rote Regierung zwar mehr Geld zur Verfügung, doch gerade in der Steuer- und Finanzpolitik gibt es nach wie vor Differenzen. Maybrit Illner stellte hier folgende Frage: „Wer setzt sich durch? Hat CDU-Chef Friedrich Merz das Steuer der Verhandlungen noch in der Hand?“

Doch welche Gäste diskutierten gestern Abend mit ihr und wo konnten Sie die Sendung live oder als Wiederholung sehen? Alle Infos rund um die Talkshow erfahren Sie hier.

„Maybrit Illner“: Gäste gestern am 27.3.25

Am Donnerstagabend waren folgende fünf Gäste in der Talkshow zu sehen:

Alexander Dobrindt (CSU) : CSU-Landesgruppenchef, Mitglied des Verhandlungsteams für die Union

Matthias Miersch (SPD) : Generalsekretär, Mitglied des Verhandlungsteams für die SPD

Bodo Ramelow (Die Linke) : Bundestagsvizepräsident, ehemaliger Ministerpräsident Thüringen

Julia Jäkel : Managerin, „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“

Robin Alexander : Stellvertretender Chefredakteur „Die Welt“

Thema bei „Maybrit Illner“ gestern am 27. März 2025

Die schwarz-rote Koalition steht vor großen Herausforderungen: Während die Union auf Steuererleichterungen setzt, drängt die SPD auf höhere Sozialausgaben. Besonders umstritten sind die Finanzierung neuer Investitionen und die Schuldenbremse. Kann eine Einigung gefunden werden oder droht das Scheitern der Verhandlungen?

Friedrich Merz muss innerhalb der Union Geschlossenheit zeigen, doch auch die SPD hat eigene Ziele. War die SPD als Wahlverlierer besser auf die Koalitionsgespräche vorbereitet? Und was bedeutet eine mögliche Einigung für die Zukunft Deutschlands?

Während Bodo Ramelow aus der Sicht der Opposition auf die Verhandlungen blickte, brachte Julia Jäkel wirtschaftliche Perspektiven ein. Robin Alexander analysierte als erfahrener Politik-Journalist die Verhandlungsstrategie und politischen Taktiken der Parteien.

Übertragung von „Maybrit Illner“ gestern im TV & Stream

Die Sendung läuft üblicherweise donnerstags. Gestern, am 27. März 2025, begann die Talkshow um 22.15 Uhr im ZDF. Parallel dazu konnte die Diskussion wie immer kostenlos im Live-Stream auf der ZDF-Website verfolgt werden. Falls Sie die Sendung verpasst haben sollten, gibt es mehrere Optionen zur Wiederholung der Ausgabe.

„Maybrit Illner“: Wiederholung und Mediathek

Falls Sie die Sendung gestern Abend nicht im TV oder Stream verfolgen konnten, gibt es mehrere Möglichkeiten, sie nachträglich anzusehen:

TV-Wiederholung: Am Freitag, dem 28. März 2025, um 16.00 Uhr auf phoenix

Mediathek: Die aktuelle Folge ist wie gewohnt ab ca. 2.00 Uhr nachts in der ZDF -Mediathek abrufbar

Nächste Sendetermine von „Maybrit Illner“

In den kommenden Wochen stehen bereits die folgenden Sendetermine fest:

Donnerstag, 3. April 2025, um 22.15 Uhr

Donnerstag, 10. April 2025, um 22.15 Uhr

Donnerstag, 17. April 2025, um 22.15 Uhr