„Maybrit Illner“ gestern am 3. April 2025: Gäste und Thema der Talkshow

In der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ werden regelmäßig aktuelle Themen mit Fachleuten und Politikern erörtert. In der vergangenen Woche lag der Schwerpunkt auf der politischen Weiterentwicklung Deutschlands. Unter dem Titel „Geld da, Strategie noch nicht – kann Schwarz-Rot noch scheitern?“, wurde die laufende Verhandlung zwischen CDU/CSU und SPD thematisiert, dabei standen insbesondere die finanziellen Herausforderungen und die Frage im Raum, ob ein echter Kurswechsel bevorsteht.

Das gestrige Thema knüpfte an das der letzten Woche an. Welche Gäste im Studio neben Moderatorin Maybrit Illner Platz nahmen und mit welchen Fragen sie sich genau beschäftigten, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

„Maybrit Illner“: Gäste gestern am 3.4.25

In der gestrigen Gesprächsrunde von „Maybrit Illner“ waren folgende Gäste dabei:

Lars Klingbeil (SPD): Partei- und Fraktionsvorsitzender

Markus Söder (CDU): Parteichef und Ministerpräsident von Bayern

Hildegard Müller: VDA-Präsidentin

Jens Südekum: Ökonom und Professor für Volkswirtschaft

Thema bei „Maybrit Illner“ gestern am 3.4.25

Deutschland steht vor der Herausforderung, sowohl eine stabile Regierung zu bilden als auch das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Bei den großen Finanzpaketen für Verteidigung und Infrastruktur herrschte zwischen Union und SPD schnell Einigkeit. Doch wenn es um Steuer- und Finanzfragen geht, insbesondere um Einsparungen und Kürzungen, sind die Parteien gespalten. Beide möchten Steuererleichterungen für Unternehmen und Bürger, jedoch gibt es unterschiedliche Auffassungen über die Finanzierung dieser Maßnahmen.

Die SPD favorisiert eine Umverteilung: Sie möchte vor allem die unteren Einkommenschichten entlasten und das Geld von oben holen. Im Gegensatz dazu lehnt die Union Steuererhöhungen ab. Sie setzt auf ein Anziehen der Wirtschaft und möchte gleichzeitig bei den Sozialausgaben Einsparungen vornehmen.

Wie diese unterschiedlichen Ansätze miteinander vereinbart werden können, wollten die beiden Parteichefs Markus Söder von der CSU und Lars Klingbeil von der SPD am gestrigen Donnerstag in der Talkshow „Maybrit Illner“ erörtern. Dabei haben auch der Ökonom Jens Südekum und Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, ihre Einschätzungen eingebracht. Die zentralen Fragen bleiben: Können die beiden Parteien eine gemeinsame Strategie finden, die zu mehr Wirtschaftswachstum führt? Wer wird die Richtung vorgeben, und wie tief werden die Einschnitte ausfallen? Wird es zu wirklichen Reformen kommen oder bleibt es bei unverbindlichen Ankündigungen und leeren Kassen?

Übertragung von „Maybrit Illner“ gestern im TV & Stream

Die aktuelle Ausgabe von „Maybrit Illner“ wurde am Donnerstag, dem 3. April 2025, um 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung war nicht nur im klassischen Fernsehen, sondern auch parallel im Livestream auf der Website des Senders verfügbar.

„Maybrit Illner“: Wiederholung und Mediathek

Wer die Sendung gestern Abend im Fernsehen oder Stream nicht verfolgen konnte, hat verschiedene Optionen, sie später anzusehen:

TV-Wiederholung: Am Freitag, dem 4. April 2025, um 15.15 Uhr auf phoenix

Mediathek: Die Folge steht ungefähr seit 2.00 Uhr nachts in der ZDF - Mediathek zur Verfügung

Talkshow „Maybrit Illner“: Die nächsten Sendetermine im Überblick

Normalerweiße lädt die Moderatorin Maybrit Illner jeden Donnerstag zu einer neuen Diskusssionsrunde im ZDF ein. Das sind die kommenden Sendetermine von „Maybrit Illner“:

Donnerstag, 10. April 2025, um 22.15 Uhr

Donnerstag, 17. April 2025, um 22.15 Uhr

Donnerstag, 24. April 2025, um 22.15 Uhr