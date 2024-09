Maybrit Illner gestern am 26.9.24: Gäste und Thema am Donnerstag

Bei „Maybrit Illner“ gestern Abend wurde über ein Thema diskutiert, das viele Menschen in Deutschland beschäftigt. Insgesamt sind fünf Gäste dabei.

In diesem Artikel bekommen Sie die Infos zur aktuellen Ausgabe der Talkshow, die am 26.9.24 ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen war. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 26.9.24

Zur Diskussionsrunde von „Maybrit Illner“ gehörten gestern vor allem Politikerinnen und Politiker. Aber auch ein Migrationsforscher und eine Journalistin waren mit dabei. Das waren die Gäste der Talkshow, wie der Sender sie angekündigt hatte:

Hendrik Wüst (CDU): Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Manuela Schwesig (SPD): Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern

Katharina Dröge (Grüne): Vorsitzende der Bundestagsfraktion

Ruud Koopmans: Migrationsforscher, Direktor der Forschungsabteilung „Migration, Integration, Transnationalisierung“ am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin

Melanie Amann: stellvertretende Spiegel -Chefredakteurin

Thema bei "Maybrit Illner" gestern am 26.9.24

„Abgestraft und angezählt – kann die Ampel noch regieren?“ - so lautete das Thema bei „Maybrit Illner“ gestern. Bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland wurden vor allem die Grünen und die FDP abgestraft. Die Grünen haben mit dem Rücktritt der Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour personelle Konsequenzen gezogen.

FDP-Chef Christian Lindner sprach von einem Herbst der Entscheidungen, was nach einem Ultimatum und einem möglichen Austritt der FDP aus der Regierung klingt. Die Ampel müsse nun zu Entscheidungen bei Themen wie Wirtschaft oder Migration finden. Vor allem bei der Migration steht die Regierung unter Druck, der durch Forderungen von Union-Kanzlerkandidat Friedrich Merz noch einmal erhöht wird.

Ist eine gemeinsame Lösung beim Thema Migration möglich? Und worauf kann sich die Ampel-Regierung überhaupt noch verständigen? Über genau solche Fragen diskutierten Maybrit Illner und ihre Gäste laut Sender in der aktuellen Talkshow-Ausgabe.

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Stream sehen

"Maybrit Illner" war am Donnerstag, 26.9.24, ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Parallel zur Übertragung im Free-TV gab es auch einen Live-Stream auf der Website des Senders. Sollten Sie danach noch nicht genug vom Polit-Talk gehabt haben, dann konnten Sie direkt im Anschluss auch die neueste Ausgabe von „Markus Lanz“ ansehen.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung

Die "Maybrit Illner"-Folge 998 läuft einen Tag nach der Erstaustrahlung noch einmal im Fernsehen. Die Wiederholung ist am 27. September 2024 ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix zu sehen.

Die Sendung lässt sich aber auch unabhängig von einer bestimmten Sendezeit im Online-Stream nachholen. Sie wird nämlich in der Mediathek des ZDF veröffentlicht. Dort gibt es auch eine optionale Fassung mit Deutscher Gebärdensprache.

"Maybrit Illner": Was sid die nächsten Sendetermine?

"Maybrit Illner" läuft normalerweise donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF. Es kommt aber immer wieder zu Verschiebungen bei der Sendezeit oder zu Ausfällen. So läuft auch nächste Woche am 3. Oktober keine neue Sendung. Stattdessen ist am Feiertag Tag der Deutschen Einheit die Sendung „Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Erde“ zu sehen. Das sind die nächsten Sendetermine von „Maybrit Illner“:

(sge)