„Maybrit Illner“ gestern am 5.12.24: Gäste und Thema der Talkshow

Als Maybrit Illner“ gestern Abend auf Sendung geht, hatte sie vier Gäste im Studio. Sie diskutierten über Themen, die wohl das kommende Jahr bestimmen werden.

In diesem Artikel bekommen Sie die Infos zur Talkshow „Maybrit Illner“ vom 5.12.24, die etwas später als gewohnt im ZDF lief. Hier geht es nicht nur um das Thema und die Gäste, sondern auch um die Sendezeit, die Wiederholung und die nächste Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 5.12.24

Vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehörten zur Diskussionsrunde von „Maybrit Illner“ gestern Abend. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen war mit dabei.

Das waren alle Gäste bei „Maybrit Illner“ gestern Abend:

Robert Habeck (Grüne): Vizekanzler, Bundeswirtschaftsminister, Kanzlerkandidat

Michael Hüther: Ökonom, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln

Nicole Deitelhoff: Politologin, Direktorin Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)

Adam Tooze: Wirtschaftshistoriker, Professor für Zeitgeschichte und Direktor des European Institute an der Columbia University in New York

Thema bei "Maybrit Illner" gestern am 5.12.24

„Krieg, Inflation, Abschwung – Deutschland vor der Wahl“ - der Titel der aktuellen Sendung verrät bereits, dass es am 5.12.24 um jede Menge Themen ging. In der Ankündigung zur Sendung hieß es: „Stagnation, Inflation, Job-Verlust werden auch das neue Jahr bestimmen.“

Egal, wie die Bundestagswahl 2025 ausgeht: Mit Donald Trump muss jede neue Regierung umgehen. In der Talkshow ging es um die Frage, was ein US-Präsident wie Trump für die deutsche Wirtschaft und für den Krieg in der Ukraine bedeutet. Unter anderem fragte Maybrit Illner den aktuellen Wirtschaftsminister und den Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck danach, was seine Antworten auf diese Herausforderungen sind.

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Stream

"Maybrit Illner" lief am Donnerstag, 5.12.24, ein bisschen später als gewohnt im ZDF: Los ging es um 22.30 statt um 22.15 Uhr. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch immer einen Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung

Wer die aktuelle „Maybrit Illner“-Folge verpasst hat, kann sie einen Tag später am 6. Dezember im Fernsehen nachholen. Am Nikolaustag 2024 ist sie ab 16 Uhr dem Sender phoenix zu sehen. Darüber hinaus gibt es die Wiederholung auch im Online-Stream in der Mediathek des ZDF. Dort wird zusätzlich auch eine Fassung mit Deutscher Gebärdensprache angeboten.

Talkshow "Maybrit Illner": Was sind die nächsten Sendetermine?

"Maybrit Illner" ist in der Regel ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. So wie bei der aktuellen Folge kann es aber immer wieder zu Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. Nach dem 19. Dezember geht die Talkshow außerdem in eine kurze Weihnachtspause. Es steht aber schon fest, wann sie zurückkehrt: Im neuen Jahr ist „Maybrit Illner“ wieder ab dem 16. Januar zu sehen. Das sind die Sendetermine samt Sendezeit:

Folge 1006: 05.12.2024, 22.30 Uhr

Folge 1007: 12.12.2024, 22.15 Uhr

Folge 1008: 19.12.2024, 22.45 Uhr

Folge 1009: 16.01.2024, 22.15 Uhr

(sge)