Gäste bei "Maybrit Illner" gestern am 27. April 2023: Scheitert die Ampel am Klimaschutz?

Bei "Maybrit Illner" gestern am 27. April 2023 geht es um den Streit in der Ampel-Regierung. Welche Gäste sind dabei? Hier bekommen Sie die Infos.

Das Thema Klimaschutz sorgt in der Ampel-Regierung für Streit: Gegen das Heizungsverbot von Robert Habeck gibt es nicht nur von der Opposition Protest, sondern auch von der FDP. Bei " Maybrit Illner" gestern am 27. April 2023 ging es unter anderem um die Frage, ob das die Ampel-Regierung insgesamt gefährde.

Zwei der Gäste waren Kevin Kühnert von der SPD und Alexander Dobrindt von der CSU. Wer ist noch dabei? Hier gibt es die Infos zur Sendung, die ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen ist.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 27. April 2023

Zu den Gästen von "Maybrit Illner" gestern Abend gehörten nicht nur bekannte Politiker. Hier geben wir den Überblick darüber, wer bei der Talkshow im ZDF am 27. April 2023 dabei war:

Kevin Kühnert : SPD-Generalsekretär

SPD-Generalsekretär Alexander Dobrindt : CSU-Landesgruppenchef im Bundestag , früherer Bundesverkehrsminister

CSU-Landesgruppenchef im , früherer Bundesverkehrsminister Carla Rochel : Sprecherin der „Letzten Generation“

Sprecherin der „Letzten Generation“ Karen Pittel : Wirtschaftswissenschaftlerin, Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen

Wirtschaftswissenschaftlerin, Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen Robin Alexander : stellvertretender Chefredakteur der Welt

"Maybrit Illner" gestern am 27. April 2023: Thema ist Ampel-Streit

Aus der FDP gibt es heftigen Protest gegen das Verbot von neuen Ölheizungen und Gasheizungen ab 2024. Damit geht die Partei in die Konfrontation mit den Grünen, die ihr Koalitionspartner in der Ampel-Regierung sind. Das ist ein Aspekt, der bei "Maybrit Illner" gestern bei diesem Thema aufgegriffen wurde: "Protest, Verbote, Bürger-Frust – scheitert die Ampel am Klimaschutz?".

Wie der Titel schon verrät, ging es aber auch um den umstrittenen Klima-Protest der Aktivisten, die sich "Letzte Generation" nennen. Daher war neben den Spitzenpolitikern Kevin Kühnert von der SPD und Alexander Dobrindt von der CSU mit Carla Rochel auch eine Sprecherin der Aktivisten im Studio dabei. Wirtschaftswissenschaftlerin Karen Pittel und Journalist Robin Alexander machten die Runde komplett.

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV und Live-Stream

"Maybrit Illner" lief gestern am 27. April 2023 ab 22.15 Uhr im ZDF. Gleichzeitig gab es online einen Live-Stream auf der ZDF-Seite.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Wer "Maybrit Illner" am 27. April 2023 verpasst, kann die Folge einen Tag später noch einmal im Free-TV nachholen. Der Sender phoenix zeigt die Wiederholung am 28. April 2023 ab 16 Uhr. Außerdem steht die aktuelle Sendung der Talkshow nach der Ausstrahlung auch online in der Mediathek des ZDF als Stream bereit.

"Maybrit Illner" 2023: Sendetermine im ZDF

"Maybrit Illner" läuft meistens donnerstags ab 22.15 Uhr in der ARD. Gelegentlich legt die Talkshow eine Pause ein. Für die kommenden Wochen sind aber regelmäßige Sendetermine angekündigt. Das ist der Überblick:

27.04.2023, 22.15 Uhr

04.05.2023, 22.15 Uhr

11.05.2023, 22.15 Uhr

25.05.2023, 22.15 Uhr

01.06.2023, 22.15 Uhr

08.06.2023, 22.15 Uhr

