"Maybrit Illner" heute am 1. Februar 2024: Das sind die Gäste und das Thema

Fünf Gäste diskutieren bei "Maybrit Illner" heute am 1. Februar 2024 über ein aktuelles Thema. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zur Talkshow-Folge.

Bei " Maybrit Illner" heute geht es um ein Thema, das für viele Menschen in Europa relevant ist. Fünf Gäste diksutieren darüber.

Hier finden Sie die aktuellen Infos zur Talkshow, die am 1. Februar 2024 ab 22.15 Uhr im ZDF läuft. Dabei geht es auch um die Übertragung, die Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 1. Februar 2024

Zur Teilnehmer-Runde gehören unter anderem die bekannten Politiker Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Manfred Weber. Das sind alle Gäste bei "Maybrit Illner" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann ( FDP ): Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag , FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl 2024, Mitglied des FDP-Bundesvorstandes

Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen , FDP-Spitzenkandidatin für die 2024, Mitglied des FDP-Bundesvorstandes Manfred Weber ( CSU ): Europaabgeordneter, Partei- und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei , stellvertretender Parteivorsitzender der CSU

Europaabgeordneter, Partei- und Fraktionsvorsitzender der , stellvertretender Parteivorsitzender der Ursula Schröder : Wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH), Universität Hamburg

Wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH), Claus Kleber : ehemaliger ZDF-Moderator, Autor und Dokumentarfilmer

ehemaliger ZDF-Moderator, Autor und Dokumentarfilmer Frank Sauer : Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 1. Februar 2024

In der aktuellen "Maybrit Illner"-Sendung geht es um das Thema Sicherheit in Europa. Konkret lautet der Titel der Folge so: "Wehrlos ohne die USA – ließe Trump uns mit Putin allein?".

Die Gäste diskutieren darüber, was es für Europa bedeuten würde, wenn Donald Trump im November wieder zum US-Präsidenten gewählt werden sollte. Es wird befürchtet, dass die Ukraine dann ohne die Unterstützung der USA auskommen müsste und im Extremfall sogar die Nato zerbrechen könnte.

In der Ankündigung zur Sendung werden verschiedene Fragen aufgeworfen: Muss Europa die Lücke bei der Unterstützung der Ukraine dann mit viel Geld und Waffen schließen? Und müssten europäische Länder mit Atomwaffen aufrüsten, wenn der nukleare Schutzschirm der USA wegfallen sollte?

Lesen Sie dazu auch

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" läuft am 1. Februar 2024 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF. Die Talkshow gibt es außerdem im Live-Stream auf der Website des Senders zu sehen.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Zur "Maybrit Illner"-Folge 974 vom 1. Februar 2024 gibt es eine Wiederholung im Fernsehen: am 2. Februar ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix. Die Sendungen der Talkshow stehen außerdem als Online-Stream in der Mediathek des ZDF bereit.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" läuft normalerweise donnerstags um 22.15 Uhr im ZDF. Nächste Woche am 7. Februar gibt es aber keine neue Folge. Stattdessen wird das Spiel 1. FC Saarbrücken gegen Gladbach im DFB-Pokal live im TV und Stream übertragen.

Das sind damit die nächsten Sendetermine für "Maybrit Illner" inklusive Sendezeit:

01. Februar 2024, 22.15 Uhr

15. Februar 2024, 22.15 Uhr

22. Februar 2024, 22.15 Uhr

29. Februar 2024, 22.15 Uhr

07. März 2024, 22.15 Uhr

14. März 2024, 22.15 Uhr

(sge)