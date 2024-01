"Maybrit Illner" heute am 11. Januar 2024: Das sind Gäste und Thema

Wenn "Maybrit Illner" heute am 11. Januar 2024 aus der Winterpause zurückkehrt, geht es um ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie, welche Gäste dabei sind.

Bei " Maybrit Illner" heute Abend geht es um ein Thema, das aktuell die Schlagzeilen in Deutschland beherrscht. Fünf Gäste sind im Studio, um darüber zu diskutieren.

Hier finden Sie die Infos zu ersten Ausgabe der Talkshow im Jahr 2024, die ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen ist. Dabei geht es nicht nur um das Thema und die Gäste von Maybrit Illner, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die weiteren Sendetermine.

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 11. Januar 2024

"Regieren unter Protest – was wird die Ampel noch durchsetzen?" - so lautet das Thema bei "Maybrit Illner" heute Abend. Es geht also um die vielen Proteste in Deutschland. Der Spar-Haushalt der Ampel-Regierung habe weder der Koalition noch dem Land Ruhe gebracht, schreibt der Sender in der Ankündigung. Er verweist dabei vor allem auf die Bauernproteste, die sich unter anderem gegen die Abschaffung der Förderung beim Agrardiesel richten. Aber es protestieren auch anderen Berufsgruppen. Aktuell läuft auch der Bahnstreik der GDL.

Die Gäste bei "Maybrit Illner" diskutieren laut Ankündigung über viele Fragen: Woher kommt dieser geballte Protest? Sind die Bürger mit Änderungen überfordert? Oder ist die Politik von SPD, Grünen und FDP einfach handwerklich schlecht? Und es geht darum, was die Regierung jetzt überhaupt noch durchsetzen kann.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 11. Januar 2024

Zwei bekannte Politiker, eine Juristin, ein Wirtschaftsexperte und eine Journalistin bilden die Runde der Talkshow. Das sind die Gäste von "Maybrit Illner" am 11. Januar 2024, wie der Sender sie angekündigt hat:

Cem Özdemir (Grüne): Bundeslandwirtschaftsminister

Bundeslandwirtschaftsminister Hendrik Wüst ( CDU ): Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Ministerpräsident von Juli Zeh : Schriftstellerin, Juristin und Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg

Schriftstellerin, Juristin und Richterin am des Landes Clemens Fuest : Präsident des Münchner ifo Institut , Professor für Volkswirtschaftslehre, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium der Finanzen

Präsident des Münchner , Professor für Volkswirtschaftslehre, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates beim Maria Fiedler : Journalistin, stellvertretende Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" läuft heute am 11. Januar 2024 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF. Die Talkshow ist aber nicht nur im Free-TV zu sehen, sondern auch im Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Wer die aktuelle Folge von "Maybrit Illner" verpasst, kann sie einen Tag später auf dem Sender phoenix nachholen. Dort ist die Wiederholung am 12. Januar 2024 ab 16 Uhr zu sehen. Außerdem steht die Folge nach der Erstausstrahlung in der Mediathek des ZDF als Stream bereit.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" meldet sich nach fast einem Monat Pause aus der Winterpause zurück und läuft nun wieder regelmäßig am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Es kann aber gelegentlich zu kleinen Pausen kommen.

Diese Sendetermine für "Maybrit Illner" wurden für die nächsten Wochen angekündigt:

11. Januar 2024, 22.15 Uhr

18. Januar 2024, 22.15 Uhr

25. Januar 2024, 22.15 Uhr

01. Februar 2024, 22.15 Uhr

15. Februar 2024, 22.15 Uhr

22. Februar 2024, 22.15 Uhr

