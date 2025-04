„Maybrit Illner“ gestern am 10. April 2025: Gäste und Thema der Talkshow

Die Sendung „Maybrit Illner“ bietet einen politischen Talk, der sich mit den aktuellen Themen der Woche beschäftigt. In jeder Ausgabe treten unterschiedliche Gäste auf, um über die jeweiligen Fragestellungen zu diskutieren. Die Gäste stammen aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Wissenschaft, Journalismus oder sind betroffene Bürger, die eine Perspektive auf das Thema einbringen. Ihre unterschiedlichen Sichtweisen ermöglichen eine kontroverse Auseinandersetzung, die den Zuschauern hilft, sich eine eigene Meinung zu bilden oder ihre bisherigen Ansichten zu hinterfragen. Das Thema und die Gäste werden in der Woche der Ausstrahlung festgelegt, wobei die Auswahl darauf abzielt, die verschiedenen relevanten Standpunkte zu berücksichtigen

Um welches Thema sich die gestrige Ausgabe von „Maybrit Illner“ drehte und welche Gäste dabei waren, lesen Sie hier in diesem Artikel.

„Maybrit Illner“: Gäste gestern am 10.4.25

Diese Gäste nahmen gestern Abend im Studio neben Moderatorin Maybritt Illner Platz:

Carsten Linnemann (CDU) : Generalsekretär

Manuela Schwesig (SPD): Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern

Katja Kipping: Paritätischer Gesamtverband

Stefan Wolf: Arbeitgeberverband Gesamtmetall

Michael Bröcker: Chefredakteur von Table Media

Thema bei „Maybrit Illner“ gestern am 10.4.25

Das Thema der gestrigen „Maybrit Illner“-Ausgabe lautete „ Aufbruch oder ‚Weiter so‘ – mit Merz aus der Krise?“. Mit seinen Handelskonflikten droht Donald Trump die weltweite Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. In Deutschland ist man mit diesem Szenario allerdings inzwischen vertraut: Das Land steckt mittlerweile im dritten Jahr eines wirtschaftlichen Abschwungs.

Die neue Regierung hatte sich das Ziel gesetzt, diesen Trend zu wenden und für Veränderungen zu sorgen. Doch haben die Verantwortlichen die richtigen Maßnahmen ergriffen? Kann Friedrich Merz sein Versprechen eines „Politikwechsels“ umsetzen? Oder setzt sich die alte Praxis fort? Wird Deutschland aus der Rezession und Inflation herausfinden? Und werden die Belastungen gerecht verteilt?

Übertragung von „Maybrit Illner“ gestern im TV & Stream

Die neueste Folge von „Maybrit Illner“ wurde am Donnerstag, dem 10. April 2025, um 22.15 Uhr im ZDF übertragen. Die Sendung war sowohl im Free-TV als auch im Livestream auf der Website des Senders zu sehen.

„Maybrit Illner“: Wiederholung und Mediathek

Wer die gestrige Ausgabe von „Maybrit Illner“ im Fernsehen oder im Stream nicht verfolgen konnte, hatte mehrere Möglichkeiten, sie später anzusehen. Eine Wiederholung wird am Freitag, dem 11. April 2025, um 16 Uhr auf phoenix ausgestrahlt. Zudem steht die Folge seit etwa 2 Uhr nachts in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Talkshow „Maybrit Illner“: Die nächsten Sendetermine im Überblick

Die Moderatorin Maybrit Illner lädt normalerweise jeden Donnerstag zu einer neuen Diskussionsrunde im ZDF ein. Allerdings gibt es in nächster Zeit zwei Ausnahmen. Nächste Woche, am 17, April 2025, läuft keine neue Ausgabe im TV und Stream. Stattdessen gibt es die Dokumentation „Megacity Rom“ zu sehen. Auch am 1. Mai 2025 kommt es zu einer Programmänderung. Anlässlich des internationalen Feiertags wird an diesem Tag keine neue Folge ausgestrahlt. Die nächsten Sendetermine für „Maybrit Illner“ sind:

Donnerstag, 24. April 2025, 22.15 Uhr: ZDF

Donnerstag, 8. Mai 2025, 22.15 Uhr: ZDF

Donnerstag, 15. Mai 2025, 22.15 Uhr: ZDF