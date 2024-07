„Maybrit Illner“ am 11. Juli: Diese Gäste diskutieren über den NATO-Gipfel 2024

Woche für Woche moderiert Maybrit Illner ihren gleichnamigen Polit-Talk, in dessen Rahmen sie mit Gästen aus den Bereichen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft über aktuelle Ereignisse diskutiert. Die Sendung wird in der Regel donnerstags im ZDF ausgestrahlt, gelegentlich gibt es jedoch Abweichungen bei den Sendeterminen.

Heute am Donnerstag, dem 11. Juli 2024, läuft die Talkshow mit einer neuen Ausgabe und wir haben alle wichtigen Informationen zur aktuellen Sendung für Sie. Wer sind die Gäste der heutigen Show? Welches Thema steht im Mittelpunkt der Diskussion? Wie können Sie die Wiederholung und Übertragung im TV und Stream verfolgen? Zusätzlich liefern wir Infos zu den kommenden Sendeterminen.

„Maybrit Illner“: Gäste heute am 11.7.24

Bei „Maybrit Illner“ diskutieren am heutigen Abend wieder fünf Gäste, die als Experten zum Thema überwiegend aus den Bereichen Politik und Medien kommen. So sind Omid Nouripour und Sahra Wagenknecht heute am 11. Juli bei Maybrit Illner im Studio zugegen. Nouripour ist Vorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Wagenknecht bekleidet dieselbe Position bei dem BSW. Mit dabei sind außerdem die Sicherheits- und Verteidigungsexpertin Claudia Major, Generalleutnant a.D. Ben Hodges sowie der Autor, Dokumentarfilmer und langjährige ZDF-Moderator Claus Kleber.

Das Thema bei „Maybrit Illner“ heute am 11.7.24

Wie eingangs bereits erwähnt, steht der NATO-Gipfel 2024 im Fokus. Dabei geht es vor allem um den angezählten US-Präsidenten Joe Biden, der im Wahlkampf steht, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der ohne Regierungsmehrheit dasteht und Bundeskanzler Olaf Scholz, dem immer wieder vorgeworfen wird, keine wirkliche Führung zu übernehmen. Der 66-Jährige möchte sich beim NATO-Gipfel als verlässlicher, wehrfähiger und zahlungstreuer Partner präsentieren, allerdings reicht das Geld für die Bundeswehr bei Weitem nicht aus.

Neben Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, dessen Reisen nach Moskau und Peking zuletzt für Kritik sorgten, dreht sich die Diskussion außerdem um folgende Fragen: Bleibt Joe Biden Präsidentschaftskandidat der Demokraten? Wie kann die NATO die Ukraine unterstützen? Was passiert, wenn Donald Trump die US-Wahlen gewinnt? Ist Europa auch nur ansatzweise in der Lage, sich selbst zu verteidigen? Und welche Rolle wird Deutschland dabei übernehmen?

Übertragung: „Maybrit Illner“ heute im Free-TV und Stream

Wie gewohnt wird auch die neuste Ausgabe „Maybrit Illner“ an einem Donnerstagabend übertragen. Heute am 11. Juli 2024 beginnt die Polit-Talkshow um 22.15 Uhr. Für etwa eine Stunde wird dann unter der Moderation der langjährigen Talkmasterin bis 23.15 Uhr im ZDF diskutiert. Neben der kostenlosen Übertragung im Free-TV gibt es auch eine weitere Möglichkeit, die Sendung zu verfolgen: Den Live-Stream auf der Website des Senders. Auf diesen haben Nutzer kostenlos Zugriff.

„Maybrit Illner“: Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Falls Sie die abendliche Ausstrahlung von „Maybrit Illner“ im TV verpassen sollten, gibt es gleich mehrere Optionen, um die Sendung nachzuholen. Zum einen wird die Wiederholung einen Tag später, nämlich am Freitag, ab 12.30 Uhr auf dem TV-Sender phoenix ausgestrahlt. Zum anderen steht die Folge in der Online-Mediathek des ZDF zum Abruf bereit - dort wird sie zusätzlich in Deutscher Gebärdensprache angeboten.

Hier sehen Sie die TV-Termine der aktuellen Folge noch einmal im Überblick:

11.07.2024, 22.15 Uhr: ZDF

12.07.2024, 12.30 Uhr: phoenix

Sendetermine von „Maybrit Illner“: Wann laufen die nächsten Folgen?

Bald wird auch Maybrit Illner mit ihrer Sendung in die Sommerpause gehen, bis Ende Juli werden aber vorerst weiterhin neue Folgen ausgestrahlt. Dies sind die nächsten fest angekündigten Sendetermine im Überblick:

18.07.2024, 22.15 Uhr, ZDF

25.07.2024, 22.15 Uhr, ZDF