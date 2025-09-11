"Maybrit Illner": Diese Gäste diskutieren heute über das Thema Zukunft des Sozialstaats

Die Sommerpause ist vorbei und „Maybrit Illner“ meldet sich mit einer neuen Folge zurück. Die politische Talksendung wird seit 2007 im ZDF ausgestrahlt. Moderiert wird das Format von der gleichnamigen Journalistin Maybrit Illner. Jede Ausgabe widmet sich einem aktuellen politischen oder gesellschaftlichen Thema. Zu den Gästen zählen regelmäßig Politikerinnen und Politiker, Expertinnen und Experten, Journalistinnen und Journalisten sowie weitere öffentliche Persönlichkeiten. Die Sendung zeichnet sich durch kontroverse Diskussionen und eine strukturierte Gesprächsführung aus. Ziel ist es, dem Publikum verschiedene Perspektiven auf zentrale Debatten und Entwicklungen zu vermitteln.

Welches Thema wird in der heutigen Ausgabe diskutiert? Welche Gäste kommen dabei zu Wort? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen liefern wir Ihnen hier.

Thema bei "Maybrit Illner" am 11. September 2025

Im Mittelpunkt der heutigen Ausgabe von „Maybrit Illner“ steht die Frage um die Zukunft des Sozialstaats. Auslöser für die Frage ist ein Streit innerhalb der Regierung. CDU-Chef Friedrich Merz brachte dabei unter anderem eine Kürzung des Bürgergelds um zehn Prozent ins Gespräch, was Einsparungen von rund fünf Milliarden Euro jährlich zur Folge hätte. Nach deutlicher Kritik, insbesondere von seiner SPD-Arbeitsministerin, stellte Merz klar, dass es nicht um einen Abbau, sondern um eine nachhaltige Ausgestaltung des Sozialstaats gehe.

Gleichzeitig verzeichnen auch Pflege- und Krankenkassen, die Rentenversicherung sowie die Arbeitslosenversicherung wachsende Finanzierungsprobleme. Während die CDU auf Einsparungen setzt, plädiert die SPD für zusätzliche Einnahmen wie beispielsweise durch Steuererhöhungen oder höhere Sozialabgaben. Sollten umfassende Reformen ausbleiben und das Wirtschaftswachstum weiter stagnieren, könnten Leistungskürzungen unausweichlich werden. In der Diskussion stehen Fragen nach der gerechten Lastenverteilung und der Ausgestaltung künftiger Sozialleistungen. Unklar bleibt bisher, ob die Regierungsparteien in dieser zentralen Frage eine gemeinsame Linie finden oder ob erneut Spannungen innerhalb der Koalition auftreten.

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 11. September 2025

In der heutigen Ausgabe sind fünf Gäste zu gegen. Dabei handelt es sich um:

Jens Spahn: Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag

Heidi Reichinnek: Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag

Jens Südekum: Ökonom und persönlicher Beauftragter für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Bundesfinanzministers

Veronika Grimm: Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, „Wirtschaftsweise“

Markus Feldenkirchen: Journalist bei „Der Spiegel“

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV oder Live-Stream

Die Übertragung der Polit-Talkshow übernimmt das ZDF. Die heutige Ausgabe läuft um 22.15 Uhr im Fernsehen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Folge über den sendereigenen Live-Stream zu verfolgen.

Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"

Sollten Sie heute Abend keine Zeit haben, die neue Folge zu sehen, besteht kein Grund zur Sorge. Zum einen wird die Episode im klassischen Fernsehen wiederholt. Sie läuft ein zweites Mal am Freitag, dem 12. September 2025, um 16 Uhr auf phoenix. Zum anderen wird die aktuelle Episode in der ZDF-Mediathek hinterlegt. Dort kann sie flexibel und kostenfrei gestreamt werden.

"Maybrit Illner" 2025: Sendetermine der nächsten Folgen

Normalerweise wird „Maybrit Illner“ am späten Donnerstagabend ausgestrahlt. Ab und zu kann es aber zu Abweichungen kommen. Das sind die Termine der kommenden Ausgaben:

18. September 2025, 22.15 Uhr

25. September 2025, 22.15 Uhr

2. Oktober 2025, 22.5 Uhr