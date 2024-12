„Maybrit Illner“ heute am 12. Dezember: Gäste und Thema der ZDF-Talkshow

In der heutigen Ausgabe von „Maybrit Illner“ wird ein Thema behandelt, das die weltpolitische Lage in den kommenden Jahren grundsätzlich prägen könnte. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Gäste in der Talkshow am 12.12.24 zu Gast sind und welche Themen untereinander diskutiert werden.

Außerdem erhalten Sie alle weiteren wichtigen Informationen zur Sendung, die am 12. Dezember 2024 ab 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Das umfasst alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und den kommenden Sendeterminen.

„Maybrit Illner“: Gäste heute am 12.12.24

Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der aktuellen Sendung gehören Politiker und Politik-Experten, so auch heute wieder. Das sind die Gäste bei „Maybrit Illner“ heute Abend am 12. Dezember:

Manfred Weber: Europaabgeordneter, Fraktions- und Parteivorsitzender (EVP), stellvert. Parteivorsitzender CSU

Omid Nouripour (Grüne): Mitglied des Bundestages, ehemaliger Parteivorsitzender

John Bolton: ehem. Sicherheitsberater von Donald Trump, ehem. Botschafter der USA bei den UN

Katrin Eigendorf: internationale Sonderkorrespondentin des ZDF

Mariam Lau: Journalistin bei „Die Zeit“

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 12.12.24

„Trump und Putin – Welt im Umbruch?“, lautet das Thema der Sendung am 12. Dezember 2024. Wie wird sich die Weltpolitik unter den beiden zentralen Machtfiguren entwickeln? Diese Frage steht im Mittelpunkt von Maybrit Illner am Donnerstagabend im ZDF.

Als Ausgangspunkt für diese Diskussion dienen die jüngsten Ereignisse in Syrien: Der syrische Diktator Assad wurde gestürzt, wobei den Rebellen offenbar mit Unterstützung von Israel, den USA und der Türkei dieser überraschende Coup gelang. Putin war nicht in der Lage, seinen Verbündeten Assad zu schützen, da der Krieg in der Ukraine die russischen Militärressourcen bindet. In der Ukraine erobert Russland zunehmend mehr Territorium.

Für Russland, als Aggressor, und die Ukraine, als Verteidiger, geht es auch darum, sich in eine starke Position zu bringen, falls Donald Trump beide Seiten zu Verhandlungen zwingen sollte. Besteht in der Ukraine die Aussicht auf einen Waffenstillstand oder gar das Ende des Krieges? Oder droht im Gegenteil eine weltweite Ausweitung des Konflikts?

Bei Maybrit Illner kommen EVP-Chef Manfred Weber, der ehemalige Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour, der ehemalige Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, sowie die Journalistinnen Katrin Eigendorf und Mariam Lau zu Wort.

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Stream

„Maybrit Illner“ wird am Donnerstag, dem 12. Dezember 2024, ab 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Zusätzlich zur Free-TV-Übertragung ist die Sendung auch wieder kostenlos im Live-Stream auf der Website des Senders verfügbar.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung

Die neue „Maybrit Illner“-Folge wird ein zweites Mal im Fernsehen ausgestrahlt: Die Wiederholung ist am 13. Dezember 2024 ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix zu sehen. Zusätzlich können alle Folgen von „Maybrit Illner“ kostenlos in der Mediathek des ZDF abgerufen werden. Dort steht optional auch eine Version mit Deutscher Gebärdensprache zur Verfügung.

Talkshow "Maybrit Illner": Was sind die nächsten Sendetermine?

„Maybrit Illner“ wird in der Regel donnerstags um 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt, gelegentlich jedoch erst um 22.45 Uhr oder später. Änderungen der Sendezeit können vorkommen. Die geplanten Sendetermine für die kommenden Wochen gestalten sich wie folgt:

12.12.2024, 22.15 Uhr

19.12.2024, 22.45 Uhr

16.01.2025, 22.15 Uhr

23.01.2025, 22.15 Uhr