"Maybrit Illner" heute am 13.6.24: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maybrit Illner" heute am 13.6.24 geht es um ein aktuelles Thema. Welche Gäste sind dabei? Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Folge der ZDF-Talkshow.

In der Talkshow " Maybrit Illner" nehmen sich sechs Gäste ein aktuelles Thema vor. In diesem Artikel erfahren Sie, wer in der Sendung dabei ist und worüber diskutiert wird.

Außerdem gibt es weitere Infos zur Folge, die am 13.6.24 ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen ist. Hier finden Sie unter anderem Informationen rund um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 13.6.24

Hier geben wir einen Überblick über die sechs Gäste bei "Maybrit Illner" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Lars Klingbeil ( SPD ): Parteivorsitzender

Parteivorsitzender Norbert Röttgen ( CDU ): Mitglied im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag

Mitglied im Auswärtigen Ausschuss im Amira Mohamed Ali (BSW): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Wolfgang Ischinger : von 2008 bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats

von 2008 bis 2022 Vorsitzender der (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats Nicole Deitelhoff : Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main , Direktorin des Leibniz-Instituts der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)

Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der , Direktorin des Leibniz-Instituts der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) Thomas Walde : ZDF -Studioleiter Paris / Frankreich

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 13.6.24

"Europa hat gewählt – Kiews Schicksal ungewiss?" - so lautet das konkrete Thema der aktuellen Sendung. Die Gäste diskutieren also über die Ergebnisse der Europawahl 2024 und die Folgen für die Unterstützung der Ukraine.

In der Ankündigung zur Sendung heißt es über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj: "Die Gemeinschaft seiner größten Unterstützer ist nach der Europawahl so mit sich selbst beschäftigt wie lange nicht. Die Erfolge von Rechten und Populisten schwächen die Solidarität mit der Ukraine." Auch "Friedenskanzler" Olaf Scholz sei abgestraft worden.

Der Sender wirft eine Reihe von Fragen für die Diskussion auf: Ist Russland der Gewinner der Europawahl? Und ist die Unterstützung der Ukraine dadurch in Gefahr?

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV und Stream

"Maybrit Illner" ist am Donnerstag, 13.6.24, von 22.15 bis um 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Es gibt aber nicht nur eine Übertragung im Free-TV, sondern auch einen Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die aktuelle "Maybrit Illner"-Folge 989 wird noch ein zweites Mal im Fernsehen übertragen. Die Wiederholung läuft am 14.6.24 ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix.

Hier die beiden TV-Sendetermine mit Sendezeiten im Überblick:

13.06.2024, 22.15 Uhr: ZDF

14.06.2024, 16.00 Uhr: phoenix

Außerdem werden alle Folgen von "Maybrit Illner" online in der Mediathek des ZDF veröffentlicht und sind dort kostenlos im Stream abrufbar. Die Sendungen werden dort auch mit Deutscher Gebärdensprache angeboten.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

Die Sommerpause von "Maybrit Illner" ist noch etwas entfernt. In der kommenden Woche fällt die Folge zwar wegen der Übertragung der Fußball-EM 2024 aus. Ansonsten ist die Talkshow aber erst einmal regelmäßig donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Das sind die nächsten angekündigten Sendetermine der Talkshow samt Sendezeit:

13.06.2025, 22.15 Uhr: Folge 989

27.06.2024, 22.15 Uhr: Folge 990

04.07.2024, 22.15 Uhr: Folge 991

11.07.2024, 22.15 Uhr: Folge 992

18.07.2024, 22.15 Uhr: Folge 993

25.07.2024, 22.15 Uhr: Folge 994

(sge)