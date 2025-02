„Maybrit Illner“ heute am 13.2.25: Das sind Gäste und Thema der Talkshow

Einmal in der Woche lädt die Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin Maybrit Illner in ihre gleichnamige Talkshow ein. Dabei stehen speziell politische Themen im Fokus. Ebenso auch heute am Donnerstag, dem 13. Februar 2025. Welche Gäste in der heutigen Sendung zu Gast sind und um welches Thema es geht, all das erfahren Sie in diesem Artikel.

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 13.2.25

Am 23. Februar 2025 findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. Bis dahin versuchen die Parteien und ihre Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten noch, die Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. Auch wenn momentan die Union in den Umfragen zur Bundestagswahl vorne liegt, kann sich hinsichtlich des Stimmverhältnisses noch einiges ändern. So sollen weiterhin noch 25 Prozent der Wählerinnen und Wähler unentschlossen sein, welcher Partei sie ihre Stimme geben.

Es ist daher wenig überraschend, dass auch in der heutigen Ausgabe von „Maybrit Illner“ die Bundestagswahl im Vordergrund steht. Dabei wird speziell beleuchtet, welchen Einfluss das Abschneiden von FDP, Linken, BSW und CSU auf die zukünftige Regierungsbildung haben wird. So wird die Sendung unter dem Titel „Zehn Tage bis zur Wahl - wer bewegt noch was?“ ausgestrahlt.

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 13.2.25 zum Thema Bundestagswahl

Für die heutige Sendung hat Maybrit Illner fünf Gäste in ihre Sendung eingeladen. Dabei kommen sowohl linke, liberale als auch konservative Stimmen zu Wort. Um welche Personen es sich handelt, finden Sie an dieser Stelle:

Bodo Ramelow (Die Linke): Ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen

Sahra Wagenknecht (BSW): Parteivorsitzende vom Bündnis Sahra Wagenknecht

Wolfgang Kubicki (FDP): Stellvertretender Parteivorsitzender und Vizepräsident des Deutschen Bundestages

Alexander Dobrindt (CSU): Unionsfraktionsvize, CSU-Landesgruppenchef

Dagmar Rosenfeld: Journalistin und gemeinsam mit Gabor Steingart Herausgeberin von „The Pioneer“

Übertragung von „Maybrit Illner“ heute im Free-TV oder Stream?

„Maybrit Illner“ läuft in der Regel am Donnerstagabend im ZDF. So auch am heutigen Donnerstag, dem 13. Februar. Genauer gesagt wird die Talkshow für eine Stunde von 22.15 Uhr bis 23.15 Uhr übertragen. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, der Diskussion im Fernsehen zu folgen, so bietet sich der kostenfreie Livestream auf der Internetseite des ZDF an.

„Maybrit Illner“: Gibt es eine Wiederholung der Talkshow?

Auch wenn Sie die Debatte bei Maybrit Illner verpasst haben sollten, gibt es zwei Möglichkeiten, sich die Talkshow zu einem späteren Moment anzuschauen. Zum einen bietet die Mediathek des ZDF ein unbegrenztes und kostenfreies Abrufen der jeweiligen Sendungen von „Maybrit Illner“ an. Zum anderen wird auch eine Wiederholung im analogen TV bei phoenix ausgestrahlt, die sich an folgendem Termin orientiert:

„Maybrit Illner“, Folge 1012: Freitag, 14. Februar 2025, 16 Uhr, phoenix

„Maybrit Illner“: Was sind die nächsten Sendetermine?

Wie bereits erwähnt, läuft „Maybrit Illner“ in der Regel donnerstags von 22.15 Uhr bis 23.15 Uhr. An diesem Prinzip ändert sich demnach nichts. Lediglich am Donnerstag, dem 20. Februar gibt es keine Sendung, da an diesem Abend eines der zahlreichen TV-Duelle zur Bundestagswahl stattfindet. Doch am Tag der Bundestagswahl am 23. Februar wird die Moderatorin eine Sondersendung präsentieren, um die Ergebnisse und Reaktionen einzuordnen. Diese hört unter dem Titel „Maybrit Illner Spezial - Deutschland nach der Wahl“. Zur besseren Übersicht finden Sie hier zum Schluss die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Folge 1012: 13.2.2025, 22.15 Uhr

„Maybrit Illner Spezial - Deutschland nach der Wahl“: 23.2.25, 20.30 Uhr

Folge 1013: 27.02.2025, 22.15 Uhr

Folge 1014: 06.03.2025, 22.15 Uhr

Folge 1015: 13.03.2025, 22.15 Uhr