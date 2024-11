„Maybrit Illner“ heute am 14. November: Gäste beim Thema Neuwahlen

Immer donnerstags diskutiert Moderatorin Maybrit Illner in ihrer gleichnamigen Talkshow über aktuelle politische und gesellschaftliche Themen. Während Illner in ihrer Sendung am 31. Oktober 2024 noch fragte „Gefährdet die Ampel den Wohlstand?“, setzt sich die heutige Ausgabe der ZDF-Talksendung mit dem Ende der Ampelregierung und den daraus resultierenden Fragen auseinander.

Wen hat Illner als Gesprächspartner und -partnerinnen heute Abend für dieses Thema eingeladen? Wer sind die Gäste in der heutigen Sendung am 14. November 2024?

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 14. November 2024

Die übergeordnete Frage der heutigen Ausgabe lautet: „Ampel weg, Wahlkampf da - hoffen auf einen Neustart?“. Die Sendung beabsichtigt, sich mit offenen Fragen und Streitpunkten auseinanderzusetzen, die sich durch das Ende der Ampelregierung ergeben haben. Zwar ist mittlerweile geklärt, wann Kanzler Scholz die Vertrauensfrage stellt (16. Dezember 2024) und wann dann gegebenenfalls Neuwahlen stattfinden (23. Februar 2025), doch über andere Punkte herrscht noch Uneinigkeit. Der Kanzler möchte einige Vorhaben der gescheiterten Regierung noch umsetzen und wirbt deshalb für Mehrheiten - es ist allerdings unklar, ob und bei welchen Projekten FDP und Union noch zustimmen werden. Offen ist auch die Frage, wie der kommende, verkürzte Wahlkampf ablaufen wird: Welche Themen werden die Debatten bestimmen und wie sieht es mit dem Personal aus?

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 14. November 2024

Im Normalfall spricht Maybrit Illner mit unterschiedlichen Gästen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft oder Medien über das aktuelle Thema. In der heutigen Ausgabe sitzen folgende Personen in der Diskussionsrunde mit der Moderatorin:

Matthias Miersch: SPD-Generalsekretär

Carsten Linnemann: CDU-Generalsekretär

Robin Alexander: stellvertretender Chefredakteur „Die Welt“

Eva Quadbeck: Chefredakteurin „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND)

Monika Schnitzer: „Wirtschaftsweise“, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der LMU München

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV oder Live-Stream

„Maybrit Illner“ kann man sowohl im Free-TV als auch im Onlinestream verfolgen. Wer die Sendung im TV anschauen möchte, muss am heutigen Abend um 22.15 Uhr das ZDF einschalten. Der Sender bietet parallel zur TV-Ausstrahlung auch eine Übertragung ins Netz. Hier kann man die Sendung über den ZDF-Livestream ebenfalls kostenlos mitverfolgen.

Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"

Wer die neueste Ausgabe von „Maybrit Illner“ verpasst, hat zwei Möglichkeiten, die Folge nachzuholen. Zum einen werden die Sendungen noch einmal am jeweils darauffolgenden Freitag bei Phoenix wiederholt. Für die Ausgabe vom 14. November bedeutet das konkret: Sie läuft noch einmal am Freitag, dem 15. November 2024, um 15.30 Uhr auf Phoenix.

Zum anderen kann man die Ausgaben der Sendung auch über die ZDF-Mediathek nachholen. Denn dort werden sie nach der TV-Ausstrahlung hochgeladen und stehen im Anschluss noch eine Zeit lang kostenlos zum Abruf bereit.

"Maybrit Illner" 2024: Sendetermine der nächsten Folgen

Immer donnerstags laufen die neuen Ausgaben der Talksendung „Maybrit Illner“. Normalerweise geht es um 22.15 Uhr los, wobei es hin und wieder auch Ausnahmen gibt oder einzelne Sendetermine komplett ausfallen. Damit Sie keine der Sendungen verpassen, haben wir im Folgenden eine Übersicht mit den nächsten Terminen von „Maybrit Illner“ für Sie:

Donnerstag, 21. November 2024, 22.15 Uhr, ZDF

Donnerstag, 28. November 2024, 22.15 Uhr, ZDF

Donnerstag, 5. Dezember 2024, 22.30 Uhr, ZDF

Donnerstag, 12. Dezember 2024, 22.15 Uhr, ZDF