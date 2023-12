"Maybrit Illner" heute am 14. Dezember 2023: Das sind Gäste und Thema

Sechs Gäste hat Maybrit Illner heute am 14. Dezember 2023 bei ihrer ZDF-Talkshow im Studio. Hier erfahren Sie, wer dabei ist und um welches Thema es geht.

Bei " Maybrit Illner" heute Abend geht es um das Thema, das innenpolitisch aktuell für viel Zündstoff sorgt. Sechs Gäste aus Politik und Medien diskutieren darüber.

Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow, die am 14. Dezember ab 22.15 Uhr im ZDF läuft. Dabei beantworten wir auch die Fragen rund um Übertragung, Wiederholung und die Rückkehr aus der Weihnachtspause.

"Maybrit Illner" heute am 14. Dezember 2023 zum Thema Sparkurs

In der letzten "Maybrit Illner"-Sendung des Jahres geht es um dieses Thema: "Einigung in letzter Sekunde – wie teuer wird´s fürs Land?". Nach zähem Ringen hat die Ampel-Regierung eine Einigung im Haushaltsstreit erreicht. Unter anderem soll der CO2-Preis steigen - was Strom, Öl, Gas und Kraftstoff verteuert. Eine Aussetzung der Schuldenbremse ist hingegen nicht geplant - auch wenn Olaf Scholz sich dafür eine Hintertür offen hält, wenn sich die Lage in der Ukraine verschärfe.

Maybrit Illner und ihre Gäste blicken in der Talkshow auf die Einigung. Die eine Frage ist, ob der Kompromiss für einen Frieden zwischen SPD, Grünen und FDP reicht. Vor allem soll es aber darum gehen, wie teuer es für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wird. Oder wie es in der Ankündigung zur Sendung formuliert ist: "Ist damit dem Land und seinen Bürgern gedient?".

"Maybrit Illner": Gäste heute am 14. Dezember 2023

Drei bekannte Politikerinnen und Politiker und drei Journalistinnen und Journalisten - so setzt sich die Runde der Talkshow zusammen. Das sind die Gäste von "Maybrit Illner" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Ricarda Lang (Grüne): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Christian Dürr ( FDP ): Vorsitzender der Bundestagsfraktion

Vorsitzender der Bundestagsfraktion Helge Braun ( CDU ): Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages , ehemaliger Kanzleramtsminister

Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen , ehemaliger Kanzleramtsminister Kristina Dunz : Stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros beim RedaktionsNetzwerk Deutschland

Stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros beim Josef-Hermann Tenhagen : Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer von Finanztip

Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer von Finanztip Sarah Tacke : ZDF -Rechtsexpertin

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" läuft heute am 14. Dezember 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch eine Übertragung auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur aktuellen "Maybrit Illner"-Sendung gibt es am 15. Dezember 2023 ab 16 Uhr eine Wiederholung im Fernsehen. Die läuft aber nicht im ZDF, sondern auf phoenix. Außerdem wird die Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek des ZDF im Stream angeboten.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" ist in der Regel am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. In der Zeit rund um die Weihnachtsfeiertage, Silvester 2023 und Neujahr 2024 geht die Talkshow aber in eine Winterpause. Die Folge vom 14. Dezember ist damit die vorerst letzte.

Es steht aber schon fest, wenn "Maybrit Illner" aus der Pause zurückkehrt: Ab dem 11. Januar ist die Sendung wieder donnerstags zur gewohnten Sendezeit im ZDF zu sehen. Das sind damit die nächsten Sendetermine:

14. Dezember 2023, 22.15 Uhr

11. Januar 2024, 22.15 Uhr

18. Januar 2024, 22.15 Uhr

25. Januar 2024, 22.15 Uhr

