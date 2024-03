"Maybrit Illner" heute am 14.3.24: Das sind die Gäste und das Thema

Die Gäste bei "Maybrit Illner" diskutieren in der Ausgabe am 14. März 2024 über das Rentenpaket der Ampel. Details zum Thema und alle Gäste gibt es hier.

Immer donnerstags, sofern es keine Veränderung im Sendeablauf gibt, läuft " Maybrit Illner" im ZDF. Pünktlich um 22.15 Uhr fängt die Sendung an. Die titelgebende Moderatorin lädt wöchentlich Gäste unter anderem aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Bildung und Journalismus ein und diskutiert mit ihnen ein aktuelles Thema.

In der heutigen Ausgabe sind ebenfalls Persönlichkeiten aus der Politik und Wirtschaft eingeladen. Doch wer genau sind die Gäste der heutigen Ausgabe? Was ist das Thema? Hier stellen wir Ihnen Infos zur neuen Ausgabe von "Maybrit Illner" vor.

Das ist das Thema bei "Maybrit Illner" am 14. März 2024

Wenn die Renten auch in Zukunft stabil bleiben sollen, wird mehr Geld benötigt. Dafür werden vor allem die jüngeren Generationen steigende Beiträge leisten müssen. Zwar scheint es so, dass die Babyboomer bis 2039 noch über die Runden kommen werden, doch was ist mit den Generationen danach? Als Ausgleich soll das Generationenkapital helfen, in dem ab jetzt jährlich 10 Milliarden Staatsgeld bis zu einer Gesamtsumme von 200 Milliarden in die Finanzmärkte fließen. Die Zinsen und Gewinne aus diesen Investitionen sollen dazu dienen, die Beiträge zu "dämpfen". Trotz der Schuldenbremse soll der Staat die Finanzierung dieses Plans durch die Aufnahme von Krediten ermöglichen.

Doch ist das überhaupt die Lösung für das anstehende Rentenproblem der Zukunft? Wie ist das überhaupt zu machen, ohne dass dabei das Niveau der Rente sinkt oder Menschen länger arbeiten müssen? Was ist dem Steuerzahler noch zuzumuten? Die Gäste von "Maybrit Illner" diskutieren in der aktuellen Ausgabe mit dem Thema "Das Rentenpaket der Ampel - alles für die Alten?" über eine mögliche Lösung für das Rentenproblem in Deutschland.

"Maybrit Illner" am 14. März 2024: Das sind die Gäste

Fünf Gäste der Politik und Wirtschaft sind in der aktuellen Ausgabe von "Maybrit Illner" zu Gast. Hier gibt es die Gästeliste auf einen Blick:

Hubertus Heil ( SPD ): Bundesminister für Arbeit und Soziales, stellvertretender Parteivorsitzender

Bundesminister für Arbeit und Soziales, stellvertretender Parteivorsitzender Franziska Brandmann ( FDP ): Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen

Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen Verena Bentele : Präsidentin des Sozialverband VdK

Präsidentin des Sozialverband Monika Schnitzer : Professorin für Volkswirtschaftslehre an der LMU München und "Wirtschaftweise"

Professorin für Volkswirtschaftslehre an der und "Wirtschaftweise" Hermann-Josef Tenhagen : Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer von "Finanztipp"

Wer ist Maybrit Illner?

Maybrit Illner, geboren am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin, verbrachte ihre Kindheit in der DDR. Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Journalistin beim Fernsehen. Nach der Wende schloss sie sich 1992 dem Moderatorenteam des ZDF-Morgenmagazins an und übernahm ab 1998 dessen Leitung. Im Jahr 1999 übernahm Illner die Moderation von "Berlin Mitte". Diese wurde später in "Maybrit Illner" umbenannt.

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV oder Live-Stream

Die Produktion und Übertragung von "Maybrit Illner" übernimmt das ZDF. Daher wird auch die neuste Ausgabe mit dem Thema "Das Rentenpaket der Ampel - alles für die Alten?" am Donnerstag, den 14. März 2024 um 22.15 Uhr im ZDF übertragen. Außerdem finden Sie auf der Webseite des ZDF, einen Live-Stream zur Sendung. Über die Mediathek können Sie auch auf andere Ausgaben der Sendung zugreifen.

Gibt es eine Wiederholung von "Maybrit Illner"?

Sollten Sie die Übertragung im ZDF verpassen und statt der Option, die Folgen in der Mediathek zu sehen, die Sendung doch lieber auf ihrem Fernseher schauen wollen, dann können Sie die Wiederholung der Ausgabe vom 14. März 2024 einen Tag später im linearen Fernsehen finden. Hier finden Sie die Details zum Wiederholungstermin in einer Übersicht:

" Maybrit Illner ": am Freitag, 15. März 2024 um 16.00 Uhr auf phoenix

"Maybrit Illner": Das sind die Sendetermine der Show

