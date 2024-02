"Maybrit Illner" heute am 15. Februar 2024: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maybrit Illner" heute am 15. Februar 2024 treffen unter anderem Sahra Wagenknecht und Beatrix von Storch aufeinander. Das sind alle Gäste der Talkshow.

Fünf Gäste diskutieren bei " Maybrit Illner" heute Abend über ein aktuelles Thema, das in Deutschland eine große Rolle spielt. In diesem Artikel erfahren Sie, wer dabei ist und worum es geht.

Außerdem bekommen Sie weitere Infos zur aktuelle Talkshow-Ausgabe, die am 15. Februar 2024 ab 22.15 Uhr im ZDF läuft: Wo gibt es die Übertragung? Wann läuft die Wiederholung? Und wie sehen die Sendetermine der nächsten Wochen aus?

"Maybrit Illner": Gäste heute am 15. Februar 2024

In der Ankündigung zur Sendung heißt es, dass zum ersten Mal in einem Polittalk die Spitzen von AfD und "Bündnis Sahra Wagenknecht" aufeinandertreffen. Insgesamt sind vier Bundestagsabgeordnete von verschiedenen Parteien dabei und außerdem eine Journalistin. Das sind die Gäste von "Maybrit Illner", wie sie vom Sender angekündigt wurden:

Kevin Kühnert ( SPD ): Generalsekretär

Generalsekretär Jens Spahn ( CDU ): stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

stellvertretender Vorsitzender der Sahra Wagenknecht (BSW): Vorsitzende der Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht " - zusammen mit Amira Mohamed Ali

Vorsitzende der Partei "Bündnis " - zusammen mit Beatrix von Storch ( AfD ): stellvertretende Bundestagsfraktionsvorsitzende

stellvertretende Bundestagsfraktionsvorsitzende Melanie Amann : stellvertretende Spiegel-Chefredakteurin

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 15. Februar 2024

Das aktuelle Thema bei "Maybrit Illner" lautet so: "Deutschland in der Krise – Sehnsucht nach einfachen Antworten?". Der Sender schreibt in der Ankündigung zur Sendung, dass Deutschland große Probleme habe und die Sorgen der Menschen groß seien. "Es fehlt das Vertrauen, dass die Regierenden diese Probleme lösen und den Menschen ihre Sorgen nehmen können."

Laut Umfragen profitieren die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht davon. Wo gibt es Konflikte und wo Überschneidungen zwischen den beiden Parteien? Und wie grenzen sich SPD und CDU davon ab? Bei "Maybrit Illner" diskutieren prominente Vertreter dieser vier Parteien über solche Fragen.

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" ist heute am 15. Februar 2024 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Außerdem wird auf der Website des Senders immer ein Live-Stream zur Talkshow angeboten - kostenlos und ohne Anmeldung.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

"Maybrit Illner" lässt sich nach der Ausstrahlung immer in der Mediathek des ZDF im Online-Stream nachholen. Außerdem gibt es eine Wiederholung im Fernsehen: am 16. Februar 2024 ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

Nachdem "Maybrit Illner" in der vergangenen Woche dem Karneval weichen musste, läuft die Sendung in den nächsten Wochen wieder regelmäßig. Der normale Sendetermin der ZDF-Talkshow ist donnerstags um 22.15 Uhr, es kann aber immer mal wieder zu Pausen oder Verschiebungen kommen.

Das sind die nächsten Sendetermine für "Maybrit Illner" inklusive Sendezeit:

15. Februar 2024, 22.15 Uhr

22. Februar 2024, 22.15 Uhr

29. Februar 2024, 22.15 Uhr

07. März 2024, 22.15 Uhr

14. März 2024, 22.15 Uhr

21. März 2024, 22.15 Uhr

