"Maybrit Illner": Diese Gäste diskutieren heute über das Thema "Protest gegen Israel"

Maybrit Illner läuft heute am 16. Mai 2024 wieder im TV beim ZDF. Das Thema des Polit-Talks: "Protest gegen Israel ". Alle Infos zur Folge finden Sie hier.

Maybrit Illner lädt regelmäßig im ZDF zu politischen Diskussionen ein. Auch heute, am Donnerstag, dem 16. Mai 2024, steht eine neue Folge an. Alle Informationen zum Polit-Talk finden Sie hier. Wer sind die Gäste und worum geht es in der heutigen Sendung? Außerdem, wann werden die nächsten Folgen ausgestrahlt?

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 16. Mai 2024

Das heutige Thema der Sendung lautet: "Protest gegen Israel - Grenzen zwischen Kritik und Hass". Folglich dreht sich alles um die gegenwärtige Debatte rund um Israel, von Protestlagern an deutschen und amerikanischen Universitäten bis hin zu Boykottaufrufen und Demonstrationen während des "Song Contests" in Malmö.

Nicht nur Personen mit arabischen Wurzeln nehmen an diesen Protesten teil, sondern auch linke, politisch aktive Jugendliche, die mehr Solidarität oder sogar die "Freiheit für Palästina" fordern. Leider wird oft zur Vernichtung Israels aufgerufen und extremistische Gruppen nutzen die Trauer über die Opfer im Gaza-Krieg, um für ein "Kalifat" zu rekrutieren. Dabei zeigt sich immer wieder ein bekanntes Muster: Hinter den postkolonialen Theorien der Studierenden verbirgt sich oft alter Antisemitismus. Ist dies eine "gefährliche Allianz"?

Die Sendung stellt die Frage, wo Kritik an Israels Regierung angebracht ist und wo die Anfeindungen gegen ihre Kriegsführung in Judenhass umschlägt. Wird berechtigte Kritik in Deutschland unterdrückt? Überschreitet der deutsche Staat mit seiner Unterstützung für Israel eine Grenze und riskiert dadurch internationale Isolation? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Maybrit Illner zusammen mit ihren Gästen.

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 16. Mai 2024

Fünf Gäste hat Maybrit Illner heute Abend im Studio angekündigt. Hier bekommen Sie eine Übersicht:

Omid Nouripour : Grünen-Vorsitzender

Grünen-Vorsitzender Herbert Reul ( CDU ): NRW-Innenminister

NRW-Innenminister Ahmad Mansour : Extremismusforscher

Extremismusforscher Souad Mekhennet : Korrespondentin für internationale Sicherheit bei der " Washington Post "

Korrespondentin für internationale Sicherheit bei der " " Ronen Steinke: Jurist und Autor

Wer ist Maybrit Illner?

Maybrit Illner wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren und wuchs damit in der DDR auf. Sie arbeitete zuerst als Journalistin beim Fernsehen der DDR. Nach der Wende gehörte sie ab 1992 zu den Moderatoren des ZDF-Morgenmagazins, das sie ab 1998 leitete.

1999 übernahm die Journalistin und Moderatorin dann die Leitung der Talkshow "Berlin Mitte" - die ab 2007 dann in "Maybrit Illner" umbenannt wurde. Privat ist über Illner bekannt, dass sie in zweiter Ehe verheiratet ist.

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV oder Live-Stream

Die Talkshow ist fast jeden Donnerstagabend im Free-TV beim ZDF zu sehen. Außerdem gibt es auf der Seite des öffentlich-rechtlichen Senders eine Übertragung im Live-Stream.

Wiederholung der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"

Wer donnerstags zu der Uhrzeit der Ausstrahlung keine Zeit hat, kann die Talkshow freitags auf dem TV-Sender phoenix nachholen. Die aktuelle Folge von "Maybrit Illner" vom 16. Mai 2024 wird dort am 17. Mai ab 16 Uhr als Wiederholung gezeigt. Außerdem sind alle neuen Ausgaben nach der TV-Ausstrahlung für eine bestimmte Zeit auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.

"Maybrit Illner" 2024: Sendetermine der nächsten Folgen im TV

Normalerweise wird die Talkshow "Maybrit Illner" donnerstags von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Es kann jedoch zu Verschiebungen kommen, abhängig vom anderen Programm. Hier sind die Sendetermine für die kommenden Folgen: