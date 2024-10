Maybrit Illner heute am 17.10.24: Gäste und Thema am Donnerstag

Seit fast 25 Jahren diskutiert Maybrit Illner nun schon in ihrer eigenen Polit-Talkshow mit Experten und Gästen aus Politik und Wirtschaft über aktuelle Themen. Von 1999 bis 2007 hieß die Sendung „Berlin Mitte“, wurde aber auch damals schon von Illner moderiert. Kommende Woche werden im ZDF gleich zwei große Jubiläen gefeiert: Es stehen die 1000. Ausgabe von „Maybrit Illner“ und die 2000. Sendung von „Markus Lanz“ auf dem Programm.

Worüber spricht Maybrit Illner heute mit ihren sechs Studio-Gästen? Wie lautet das Thema der Sendung und welche Fragen werden in der neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow diskutiert? Die Antworten darauf und alle Infos zur Sendung am 17. Oktober 2024 haben wir hier für Sie.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 17.10.24

Heute Abend sind unter anderem Omid Nouripour von den Grünen sowie Michael Kretschmer von der CDU zu Gast. Eine Liste mit allen Gästen der aktuellen Folge von „Maybrit Illner“ am 17. Oktober 2024 finden Sie hier:

Omid Nouripour (B´90/Die Grünen): Parteivorsitzender

Michael Kretschmer (CDU): Ministerpräsident Sachsen, stellv. CDU-Vorsitzender

Gerald Knaus: Migrationsforscher, Vorsitzender der Denkfabrik „Europäische Stabilitätsinitiative“ (ESI)

Kristina Dunz: Stellvertretende Leiterin Hauptstadtbüro RedaktionsNetzwerkDeutschland (RND)

Natalie Suzanne Steger: Leiterin ZDF -Studio Warschau

Sarah Tacke: ZDF -Rechtsexpertin

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 17.10.24

Das Thema der heutigen Ausgabe von „Maybrit Illner“ lautet: „Mehr Kriege, mehr Flüchtlinge – zurück zum Schlagbaum in Europa?“ Die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine zwingen Menschen in die Flucht. Noch bevor der europäische Asylkompromiss 2026 umgesetzt werden kann, verschärfen viele Staaten die Grenzkontrollen. Was kommt auf Europa zu?

Ukraine will Sieg und Frieden – was will der Westen?“. Nach zweieinhalb Jahren Krieg in der Ukraine kündigt Präsident Selenskyj einen „Siegesplan“ an, den er dem US-Präsidenten Joe Biden vorlegen will. Es soll darin nicht nur um militärische Strategien, sondern auch um politische und diplomatische Pläne gehen, die einen gerechten Frieden möglich machen sollen. Bundeskanzler Scholz sprach sich unterdessen erneut für eine Friedenskonferenz mit Russland aus, falls Putin seine Aggressionen stoppen sollte.

Diese Fragen wollte Maybrit Illner laut ZDF gemeinsam mit ihren Gästen beantworten: Italiens Regierung bringt Flüchtlinge direkt von Lampedusa in albanische Abschiebelager, andere liebäugeln weiter mit Ruanda oder Kenia als Länder für ausgelagerte Asylverfahren. Wird auch Deutschland dem nun zustimmen? Oder rückt eine echte europäische Einigung in immer weitere Ferne? Könnte auch das Sicherheitspaket der Ampel am Freitag noch scheitern?

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV und Stream

„Maybrit Illner“ ist am heutigen Donnerstag, 17.10.24, von 22.15 bis um 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Alternativ zur TV-Übertragung können Sie die neueste Ausgabe der Talkshow auch im Live-Stream auf der Website des Senders ansehen. Wer nach der Sendung noch nicht genug vom Polit-Talk hat, kann im Anschluss noch die neueste Ausgabe von Markus Lanz im ZDF verfolgen.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die 999. Folge von „Maybrit Illner“ wird nicht noch einmal im Fernsehen übertragen. Eine Wiederholung auf dem Sender phoenix gibt es in dieser Woche also nicht.

Alle Folgen der Polit-Talkshow werden jedoch online in der Mediathek des ZDF veröffentlicht und sind dort kostenlos im Stream abrufbar.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

Kommende Woche steht das große Jubiläum auf dem Programm: Die 1000. Folge der Talkrunde wird im ZDF ausgestrahlt. Die nächsten Sendetermine von „Maybrit Illner“ im Überblick:

17.10.2024, 22.15 Uhr: Folge 1000

31.10.2024, 22.15 Uhr: Folge 1001

07.11.2024, 22.15 Uhr: Folge 1002