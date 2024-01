"Maybrit Illner" heute am 18. Januar 2024: Das sind die Gäste und das Thema

Fünf Gäste sind bei "Maybrit Illner" heute am 18. Januar 2024 dabei - darunter zwei prominente Politiker. Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow.

Wenn Maybrit Illner heute Abend mit ihrer Talkshow im ZDF zu sehen ist, geht es um ein Thema, das viele Menschen im Deutschland bewegt. Insgesamt fünf Gäste diskutieren darüber.

Gäste, Thema, Wiederholung und weitere Sendetermine - hier finden Sie die Infos zur aktuellen "Maybrit Illner"-Sendung vom 18. Januar 2024, die ab 22.30 Uhr im Free-TV und im Live-Stream zu sehen ist.

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 18. Januar 2024

Das Thema bei "Maybrit Illner" lautet konkret: "Regieren unter Protest – Migrationskrise ungelöst?". In der Ankündigung schreibt der Sender, dass die Ampel-Regierung auch mit Verschärfungen am Asylrecht aus der Krise kommen möchte.

Es werden verschiedene Fragen aufgeworfen: Gelingt die Asylwende oder versinken SPD, Grüne und FDP im Streit? Und sind Abschreckung und Abschottung wirklich der richtige Weg? Genau darüber diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 18. Januar 2024

Bei der Diskussion zum Thema Migration sind auch Innenministerin Nancy Faeser von der SPD und CDU-Politiker Jens Spahn als prominenter Kritiker der Ampel-Politik dabei. Außerdem gehören drei Journalisten zu der Runde. Das sind die Gäste bei "Maybrit Illner" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Nancy Faeser ( SPD ): Bundesministerin des Innern und für Heimat

Bundesministerin des Innern und für Heimat Jens Spahn ( CDU ): stellvertretender Vorsitzender der CDU /CSU-Fraktion im Bundestag

stellvertretender Vorsitzender der /CSU-Fraktion im Hasnain Kazim : Journalist und Schriftsteller - unter anderem von "Post von Karlheinz" und "Auf sie mit Gebrüll!"

Journalist und Schriftsteller - unter anderem von "Post von Karlheinz" und "Auf sie mit Gebrüll!" Eva Quadbeck : Chefredakteurin vom RedaktionsNetzwerk Deutschland

Chefredakteurin vom Sarah Tacke : ZDF -Rechtsexpertin

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" ist am 18. Januar 2024 von 22.30 bis 23.30 Uhr im ZDF zu sehen - also eine Viertelstunde später als gewohnt. Außerdem wird ein Live-Stream auf der Website des Senders angeboten.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Zur "Maybrit Illner"-Folge vom 18. Januar 2024 gibt es eine Wiederholung im Fernsehen: Am 19. Januar läuft sie ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix. Die Sendung lässt sich in der Mediathek des ZDF aber auch als Online-Stream nachholen.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" wird in der Regel am Donnerstag ab 22.15 Uhr gezeigt. Am 18. Januar verschiebt sich die Sendezeit allerdings leicht und am 7. Februar fällt die Talkshow komplett aus. An dem Tag ist stattdessen das Spiel 1. FC Saarbrücken gegen Mönchengladbach im DFB-Pokal live im TV und Stream zu sehen.

Das sind entsprechend die nächsten Sendetermine für "Maybrit Illner" inklusive Sendezeit:

18. Januar 2024, 22.30 Uhr

25. Januar 2024, 22.15 Uhr

01. Februar 2024, 22.15 Uhr

15. Februar 2024, 22.15 Uhr

22. Februar 2024, 22.15 Uhr

29. Februar 2024, 22.15 Uhr

